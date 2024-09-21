Абена описал Россию одним прилагательным

Летний новичок «Спартака» Миенти Абена поделился впечатлениями от России.

– Что для вас показалось странным в нашей стране?

– Гостеприимство каждого, я этого не ожидал. Я пришeл сюда, и каждый был рад меня видеть. Эта вещь особенная, я еe почувствовал сразу, как только приехал сюда. Я был очень рад, когда снова вернулся сюда из национальной команды. Россия – прекрасная страна, тут всe круто.