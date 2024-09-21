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Абена описал Россию одним прилагательным

21 сентября 2024, 01:00
5

Летний новичок «Спартака» Миенти Абена поделился впечатлениями от России.

– Что для вас показалось странным в нашей стране?

– Гостеприимство каждого, я этого не ожидал. Я пришeл сюда, и каждый был рад меня видеть. Эта вещь особенная, я еe почувствовал сразу, как только приехал сюда. Я был очень рад, когда снова вернулся сюда из национальной команды. Россия – прекрасная страна, тут всe круто.

  • Суринамец куплен у «Ференцвароша» летом за 1,2 миллиона евро.
  • Абена провел за «Спартак» 4 матча.
  • На счету 29-летнего Миенти 18 матчей за Суринам, 1 гол.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти
Комментарии (5)
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bulls27
1727010411
Спартак один шлак набирает и не избавляется от балласта. Как можно с такими футболистами что то завоевать . Умяров , Литвинов , крашеный питух , и тд ...Смотрите сами этот Спартак ..Лукойл - позорище!!!
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