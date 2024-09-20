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  • Семшов отреагировал на скандальные слова Глушенкова о сборной России

Семшов отреагировал на скандальные слова Глушенкова о сборной России

20 сентября 2024, 15:37
7

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о резонансных слова Максима Глушенкова.

Нападающий «Зенита» ранее заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи национальной команды против Вьетнама.

«В сборную нужно всегда ехать, а потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной. Если ты не хочешь приезжать в сборную, ты должен это обговорить с тренером для того, чтобы тебя вообще не вызывали.

Думаю, что для любого футболиста вызов в сборную превыше всего. И не важно, какие матчи мы сейчас играем, официальные или неофициальные. В сборную всегда нужно приезжать», – сказал Семшов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семшов Игорь
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1726837680
Одним словом, мудак ты, Максимка. ***
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Таарон
1726841707
Уважаю тебя, Максим за честность. Тем более с таким тренеришкой какая может быть мотивация.
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Цугундeр
1726842086
Писклявый продал на своём футбольном веку три легендарных клуба . А лезет учить жизни талантливого паренька , посмевшего сказать что-то противоречащее этим грёбанным устоям.)
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смолов федор
1726842872
Глушенков нечего такого не сказал
Ответить
Скай
1726843659
Да все просто, бездарь глушенков в сборной и нах не нужен. Это ****** и бом жа тне скоро не нужен будет.
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VVM1964
1726844955
А в чем скандал то - раздули из мухи слона ((( Сказал, что думает и в принципе ничего криминального !!!
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