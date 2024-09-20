Семшов отреагировал на скандальные слова Глушенкова о сборной России

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о резонансных слова Максима Глушенкова.

Нападающий «Зенита» ранее заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи национальной команды против Вьетнама.

«В сборную нужно всегда ехать, а потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной. Если ты не хочешь приезжать в сборную, ты должен это обговорить с тренером для того, чтобы тебя вообще не вызывали.

Думаю, что для любого футболиста вызов в сборную превыше всего. И не важно, какие матчи мы сейчас играем, официальные или неофициальные. В сборную всегда нужно приезжать», – сказал Семшов.