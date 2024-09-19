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    • «Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024

    «Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024

    20 сентября 2024 года на стадионе «Альянц Ривьера» состоится матч Лиги 1 Франции, в котором встретятся «Ницца» и «Сент-Этьен». Обе команды показывают нестабильные результаты, что обещает упорное противостояние.

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице с 4 очками после 4 туров. Команда демонстрирует непостоянную игру в обороне, пропуская в 6 последних матчах подряд. В атаке «Ницца» также не отличается высокой результативностью, забив всего 6 голов в последних 5 играх. Лидером нападения является Эванн Гессан, забивший 3 мяча в 8 матчах.

    Последние матчи:

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» занимает 16-е место с 3 очками после 4 туров. Команда испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах было забито всего 1 гол, при этом пропущено 8 мячей. Однако в предыдущем туре «Сент-Этьен» одержал важную победу над «Лиллем», что может придать им дополнительной уверенности.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В очных встречах «Ницца» явно доминирует над «Сент-Этьеном». В последних 6 матчах «Ницца» выиграла 4 раза, потерпела лишь одно поражение и один матч завершился вничью.

    Последние встречи:

    • «Ницца» 4:2 «Сент-Этьен» (2022)
    • «Сент-Этьен» 0:3 «Ницца» (2021)
    • «Ницца» 0:1 «Сент-Этьен» (2021)
    • «Сент-Этьен» 1:3 «Ницца» (2020)

    Статистика

    «Ницца»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Сент-Этьен»:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущее состояние команд, «Ницца» выглядит более стабильной, несмотря на их неудачи в обороне. «Сент-Этьен» испытывает значительные трудности как в атаке, так и в защите. Учитывая статистику последних встреч и текущее положение команд, ожидается, что «Ницца» сможет извлечь выгоду из проблем «Сент-Этьена» и одержать победу в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ниццы» – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 11:18
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