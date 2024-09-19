«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Альянц Ривьера» состоится матч Лиги 1 Франции, в котором встретятся «Ницца» и «Сент-Этьен». Обе команды показывают нестабильные результаты, что обещает упорное противостояние.
«Ницца»
«Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице с 4 очками после 4 туров. Команда демонстрирует непостоянную игру в обороне, пропуская в 6 последних матчах подряд. В атаке «Ницца» также не отличается высокой результативностью, забив всего 6 голов в последних 5 играх. Лидером нападения является Эванн Гессан, забивший 3 мяча в 8 матчах.
Последние матчи:
- «Марсель» 2:0 «Ницца»
- «Анжер» 1:4 «Ницца»
- «Ницца» 1:1 «Тулуза»
- «Осер» 2:1 «Ницца»
- «Ипсвич» 1:0 «Ницца» (Товарищеский матч)
«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» занимает 16-е место с 3 очками после 4 туров. Команда испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах было забито всего 1 гол, при этом пропущено 8 мячей. Однако в предыдущем туре «Сент-Этьен» одержал важную победу над «Лиллем», что может придать им дополнительной уверенности.
Последние матчи:
- «Сент-Этьен» 1:0 «Лилль»
- «Брест» 4:0 «Сент-Этьен»
- «Сент-Этьен» 0:2 «Гавр»
- «Монако» 1:0 «Сент-Этьен»
- «Хетафе» 1:0 «Сент-Этьен» (Товарищеский матч)
Личные встречи
В очных встречах «Ницца» явно доминирует над «Сент-Этьеном». В последних 6 матчах «Ницца» выиграла 4 раза, потерпела лишь одно поражение и один матч завершился вничью.
Последние встречи:
- «Ницца» 4:2 «Сент-Этьен» (2022)
- «Сент-Этьен» 0:3 «Ницца» (2021)
- «Ницца» 0:1 «Сент-Этьен» (2021)
- «Сент-Этьен» 1:3 «Ницца» (2020)
Статистика
«Ницца»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
«Сент-Этьен»:
- Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 1 гол
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая текущее состояние команд, «Ницца» выглядит более стабильной, несмотря на их неудачи в обороне. «Сент-Этьен» испытывает значительные трудности как в атаке, так и в защите. Учитывая статистику последних встреч и текущее положение команд, ожидается, что «Ницца» сможет извлечь выгоду из проблем «Сент-Этьена» и одержать победу в этом матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ниццы» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 1.85.