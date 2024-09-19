«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Альянц Ривьера» состоится матч Лиги 1 Франции, в котором встретятся «Ницца» и «Сент-Этьен». Обе команды показывают нестабильные результаты, что обещает упорное противостояние.

«Ницца»

«Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице с 4 очками после 4 туров. Команда демонстрирует непостоянную игру в обороне, пропуская в 6 последних матчах подряд. В атаке «Ницца» также не отличается высокой результативностью, забив всего 6 голов в последних 5 играх. Лидером нападения является Эванн Гессан, забивший 3 мяча в 8 матчах.

Последние матчи:

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 16-е место с 3 очками после 4 туров. Команда испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах было забито всего 1 гол, при этом пропущено 8 мячей. Однако в предыдущем туре «Сент-Этьен» одержал важную победу над «Лиллем», что может придать им дополнительной уверенности.

Последние матчи:

Личные встречи

В очных встречах «Ницца» явно доминирует над «Сент-Этьеном». В последних 6 матчах «Ницца» выиграла 4 раза, потерпела лишь одно поражение и один матч завершился вничью.

Последние встречи:

«Ницца» 4:2 «Сент-Этьен» (2022)

«Сент-Этьен» 0:3 «Ницца» (2021)

«Ницца» 0:1 «Сент-Этьен» (2021)

«Сент-Этьен» 1:3 «Ницца» (2020)

Статистика

«Ницца»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

«Сент-Этьен»:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 0 ничьих, 4 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущее состояние команд, «Ницца» выглядит более стабильной, несмотря на их неудачи в обороне. «Сент-Этьен» испытывает значительные трудности как в атаке, так и в защите. Учитывая статистику последних встреч и текущее положение команд, ожидается, что «Ницца» сможет извлечь выгоду из проблем «Сент-Этьена» и одержать победу в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ниццы» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 1.85.