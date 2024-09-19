Дебют Сафонова за «ПСЖ», загадочные подробности увольнения Кононова из «Спартака», новый тренер «Ромы» и другие новости

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Карпин готов сыграть со сборной Медиалиги, но при одном условии

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«Ман Сити» не обыграл «Интер» в ЛЧ, «ПСЖ» вырвал победу благодаря автоголу, «Шахтер» сыграл вничью в Италии

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