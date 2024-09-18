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    • Глушенков – о сборной России: «Матчи с Вьетнамом меня не мотивируют»

    Глушенков – о сборной России: «Матчи с Вьетнамом меня не мотивируют»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал об отсутствии мотивации играть за сборную России в товарищеских матчах.

    • У 25-летнего футболиста всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.
    • Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

    – В сборной России сейчас кайф?

    – Для меня или вообще?

    – Только для тебя.

    – Не знаю, я там не был в последнее время.

    – Хорошо, а если со стороны смотришь? Ты же футболист.

    – Я не смотрел игры.

    – Не игры, а вообще глобально. Со стороны смотришь на ситуацию и как формулируешь, ради чего играет нынешняя сборная?

    – Не знаю.

    – Мы делали прошлый выпуск, и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, важно, что есть матчи, это мотивация».

    – Я другого мнения. Лично для себя, я не в упрек кому-то это говорю. Это лично мое мнение.

    – Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

    – Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России.

    Так я там был, на сайте РФС есть, значит, да. А может уже убрали, не знаю.

    – Но тебя не вызывают в сборную.

    – Ну и что? Я уже там был, я уже сказал.

    – То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

    Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет.

    – Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, в матчах против Вьетнама или Таиланда, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?

    – Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.

    – Но смысла ты не видишь?

    – Это сугубо мое личное мнение. Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе.

    Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.

    – Но у меня не стыкуется, что нет смысла, а если вызовут, то ты поедешь.

    – Это все равно честь носить футболку сборной. Правильно?

    – Да.

    – Ну вот. Я так же отношусь и к товарищеским играм, условно говоря, на сборах. Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры.

    Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться – никто не будет зарубаться. Это по сути никому не надо.

    – Подожди, но ты бы поехал, если бы вызвали? Если бы не сломал руку.

    – Если бы вызвали, пришлось бы ехать. А как?

    – В смысле пришлось? Но ты же можешь сказать, что не хочешь ехать.

    – Поехал бы.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    18.09.2024 22:22
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    Комментарии (20)
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    NewLife
    1726691047
    Давно не читал такого дебилизма - это я не о Максе, а о Шнобеле)))
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    TOMSON
    1726691320
    Журналюга докопался. 50% интервью хлам, один и тот же вопрос перефразирует и получает один и тот же ответ.
    Ответить
    saf05
    1726692545
    Чмошник.
    Ответить
    FCSpartakM
    1726693472
    какой же мусор в голове у Глушенкова. В свое время Зобнин отказался от сборной, потому что не видел смысла туда ехать. Ты либо хочешь играть, либо нет. Что значит поеду,если позовут, но без мотивации? Логика блондинки, хотя он и есть глупая блондинка
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    Oldtrafford83
    1726723052
    Чем больше читаю его высказываний тем больше понимаю что в голове там обезьяна в барабаны бьёт, думаю закончит в Зените или Сочи
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    The only one
    1726725308
    бабло его мотивирует и лавровый венок во всю дурную голову
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    lejnin
    1726727721
    Я бы на месте Карпина забыл эту фамилию для сборной. Я понимаю, что многие футболисты думают аналогично, но напрямую говорить, что не хотел бы приезжать в сборную на "товарняки", это глупость, особенно, если хочешь когда-то в сборную попасть на официальные матчи. Да и в целом, несмотря на весь футбольный талант, для Глушенкова в целом подходит цитата из Ленинграда: "Если в башне по**ень..."
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    САДЫЧОК
    1726739760
    Кстати на одном самом посещаемом сайте запрет писать о Глушенкове ! Вот так защищают Зенит и звездуна! Ну а Глушенкову надо за нежелание и мотивацию ввести налог на зарплату от России 90 % например!
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    JIEGEHDA
    1726772688
    А что такого он сказал??? Типо мне не интересно играть в сборной России ПРОТИВ ВЬЕТНАМА??? Не то чтобы . Им же летать туда сюда играть . Мне лично даже не интересно смотреть это унылое гвно. Видели и матч видели и голы . Прям супер мировой уровень? Каждый игрок выложился на все сто? Раз ответы нет и нет то вопрос нафиг летать играть? Сильнее и лучше и больше опыта с легами Зенита . По факту сказал .
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    Oleg-Gazza
    1726865199
    Журналист не с «Есть тема», которая на сраче?
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