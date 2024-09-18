Глушенков – о сборной России: «Матчи с Вьетнамом меня не мотивируют»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал об отсутствии мотивации играть за сборную России в товарищеских матчах.

У 25-летнего футболиста всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.

Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

Россия проводит только товарищеские встречи уже 2,5 года из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

– В сборной России сейчас кайф?

– Для меня или вообще?

– Только для тебя.

– Не знаю, я там не был в последнее время.

– Хорошо, а если со стороны смотришь? Ты же футболист.

– Я не смотрел игры.

– Не игры, а вообще глобально. Со стороны смотришь на ситуацию и как формулируешь, ради чего играет нынешняя сборная?

– Не знаю.

– Мы делали прошлый выпуск, и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, важно, что есть матчи, это мотивация».

– Я другого мнения. Лично для себя, я не в упрек кому-то это говорю. Это лично мое мнение.

– Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

– Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России.

Так я там был, на сайте РФС есть, значит, да. А может уже убрали, не знаю.

– Но тебя не вызывают в сборную.

– Ну и что? Я уже там был, я уже сказал.

– То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

– Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет.

– Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, в матчах против Вьетнама или Таиланда, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?

– Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.

– Но смысла ты не видишь?

– Это сугубо мое личное мнение. Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе.

Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.

– Но у меня не стыкуется, что нет смысла, а если вызовут, то ты поедешь.

– Это все равно честь носить футболку сборной. Правильно?

– Да.

– Ну вот. Я так же отношусь и к товарищеским играм, условно говоря, на сборах. Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры.

Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться – никто не будет зарубаться. Это по сути никому не надо.

– Подожди, но ты бы поехал, если бы вызвали? Если бы не сломал руку.

– Если бы вызвали, пришлось бы ехать. А как?

– В смысле пришлось? Но ты же можешь сказать, что не хочешь ехать.

– Поехал бы.

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