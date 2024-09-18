Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)

Завершились еще два матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Шахтер» в гостях поделил очки с «Болоньей» – ничья 0:0. Пенальти на 4-й минуте не реализовал украинец Георгий Судаков.
Пражская «Спарта» неожиданно крупно победила «Зальцбург». Итоговый счет – 3:0 в пользу чехов.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Спарта (Чехия) – Зальцбург (Австрия) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кайринен, 2; 2:0 – Олатунжи, 42; 3:0 – Лячи, 58.
Болонья (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0
Нереализованный пенальти: нет – Судаков, 4.
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