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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Болонья - Шахтер
Болонья - Шахтер: обзор матча 18 сентября 2024
Болонья
18.09.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Шахтер
88'
Желтая карточка
М. Гомес
84'
Желтая карточка
Т. Степаненко
78'
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Зубков
78'
Замена
М. Гомес
️️️️
Г. Судаков
78'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Бондаренко
Замена
Х. Миранда
️️️️
Х. Ликояннис
78'
Замена
К. Урбански
️️️️
Д. Фаббиан
78'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
С. Кастро
65'
Замена
Т. Побега
️️️️
Н. Моро
65'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Р. Орсолини
65'
Желтая карточка
С. Кастро
58'
12'
Желтая карточка
В. Бондарь
4'
Пенальти не реализован!
Г. Судаков
Желтая карточка
С. Пош
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
(К)
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К)
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
31
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
80
Фаббиан
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Бондаренко
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
80
Фаббиан
82
Урбански
82
Урбански
80
Фаббиан
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
7
Орсолини
16
Айлинг
16
Айлинг
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
19
Бондаренко
27
Степаненко
27
Степаненко
19
Бондаренко
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
21
Зубков
2
Траоре
2
Траоре
21
Зубков
Остались в запасе
Болонья
Шахтер
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Болонья - Шахтер
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
457
518
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.88
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Ренато ДальАра
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