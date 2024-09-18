Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.
Полный список можно посмотреть на их сайте по ссылке.
Топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:
- Максим Глушенков («Зенит») – подорожал на 5 млн евро и теперь оценивается в 16 млн евро;
- Алексей Батраков («Локомотив») – подорожал на 4,3 млн евро и теперь оценивается в 5 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – подорожал на 4 млн евро и теперь оценивается в 16 млн евро;
- Эсекьель Барко («Спартак») – подорожал на 3 млн евро и теперь оценивается в 12 млн евро;
- Мирлинд Даку («Рубин») – подорожал на 3 млн евро и теперь оценивается в 6 млн евро.
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