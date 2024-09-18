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    Топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

    Полный список можно посмотреть на их сайте по ссылке.

    Топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:

    1. Максим Глушенков («Зенит») – подорожал на 5 млн евро и теперь оценивается в 16 млн евро;
    2. Алексей Батраков («Локомотив») – подорожал на 4,3 млн евро и теперь оценивается в 5 млн евро;
    3. Константин Тюкавин («Динамо») – подорожал на 4 млн евро и теперь оценивается в 16 млн евро;
    4. Эсекьель Барко («Спартак») – подорожал на 3 млн евро и теперь оценивается в 12 млн евро;
    5. Мирлинд Даку («Рубин») – подорожал на 3 млн евро и теперь оценивается в 6 млн евро.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Transfermarkt

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    18.09.2024 15:30
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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1726667780
    Глушенков должен стоить порядка 20 - 25 миллионов. Если Батраков не сдуется, то тоже однажды дотянется до этой стоимости. А вот с какого перепугу Тюкавин и Барко с весны подорожали не понятно!
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    7:1
    1726668043
    а тюкавин за счёт чего подорожал? в этом сезоне его вообще не видать.
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