Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

Полный список можно посмотреть на их сайте по ссылке.

Топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:

Максим Глушенков («Зенит») – подорожал на 5 млн евро и теперь оценивается в 16 млн евро; Алексей Батраков («Локомотив») – подорожал на 4,3 млн евро и теперь оценивается в 5 млн евро; Константин Тюкавин («Динамо») – подорожал на 4 млн евро и теперь оценивается в 16 млн евро; Эсекьель Барко («Спартак») – подорожал на 3 млн евро и теперь оценивается в 12 млн евро; Мирлинд Даку («Рубин») – подорожал на 3 млн евро и теперь оценивается в 6 млн евро.

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