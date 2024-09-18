«Рома» уволила Де Росси

«Рома» объявила, что Даниэле Де Росси отправлен в отставку с поста главного тренера клуба.

«Решение принято в интересах команды, чтобы вернуться на желаемый путь как можно скорее, пока сезон еще находится на ранней стадии.

Благодарим Даниэле, который всегда будет как дома в «джаллоросси», за работу, которую он проделал в последние месяцы с должным энтузиазмом и самоотдачей.

Информация о техническом руководстве командой будет объявлена позже», – говорится в заявлении «Ромы».

41-летний Де Росси возглавлял римский клуб с середины января. Под его руководством команда провела 30 матчей (14 побед, 9 ничьих, 7 поражений).

«Рома» занимает 16-е место в Серии A с 3 очками после четырех матчей. Она также выступит в общем этапе Лиги Европы.

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