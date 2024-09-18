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    «Рома» уволила Де Росси

    «Рома» объявила, что Даниэле Де Росси отправлен в отставку с поста главного тренера клуба.

    «Решение принято в интересах команды, чтобы вернуться на желаемый путь как можно скорее, пока сезон еще находится на ранней стадии.

    Благодарим Даниэле, который всегда будет как дома в «джаллоросси», за работу, которую он проделал в последние месяцы с должным энтузиазмом и самоотдачей.

    Информация о техническом руководстве командой будет объявлена позже», – говорится в заявлении «Ромы».

    • 41-летний Де Росси возглавлял римский клуб с середины января. Под его руководством команда провела 30 матчей (14 побед, 9 ничьих, 7 поражений).
    • «Рома» занимает 16-е место в Серии A с 3 очками после четырех матчей. Она также выступит в общем этапе Лиги Европы.

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    Источник: официальный сайт «Ромы»

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    18.09.2024 10:57
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    Комментарии (2)
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    гууд
    1726656939
    Тоже интересно, опыта нет не какого, ставят рулить сразу большой командой. Как футболист это одно, как тренер это совсем другое...
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    Красногорск_Фан
    1726660096
    А с каким пафосом Моура увольняли. По делам их узнаете (с)
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