«Рома» уволила Де Росси

«Рома» объявила, что Даниэле Де Росси отправлен в отставку с поста главного тренера клуба.
«Решение принято в интересах команды, чтобы вернуться на желаемый путь как можно скорее, пока сезон еще находится на ранней стадии.
Благодарим Даниэле, который всегда будет как дома в «джаллоросси», за работу, которую он проделал в последние месяцы с должным энтузиазмом и самоотдачей.
Информация о техническом руководстве командой будет объявлена позже», – говорится в заявлении «Ромы».
- 41-летний Де Росси возглавлял римский клуб с середины января. Под его руководством команда провела 30 матчей (14 побед, 9 ничьих, 7 поражений).
- «Рома» занимает 16-е место в Серии A с 3 очками после четырех матчей. Она также выступит в общем этапе Лиги Европы.
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