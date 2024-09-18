Карпин готов сыграть со сборной Медиалиги, но при одном условии

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава разговаривал с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о возможном проведении товарищеского матча.

По словам менеджера, Карпин готов сыграть со сборной МФЛ, но его согласия для этого недостаточно.

«Мне удалось поговорить с Валерием Карпиным. Он сказал, что Медиалига – классный проект, который развивает футбол.

Что касается матча сборной России и Медиалиги, он сказал: «Я не против. Но представьте, с чем мы столкнемся, если, например, Дивеев получит травму в матче со сборной МФЛ. Представляете, что потом ЦСКА скажет РФС?»

Существует проблема в отношениях между сборными и клубами – команды не желают отпускать игроков из-за риска получить травму или большой усталости. Хоть сейчас и нет серьезных соревнований, у клубов нет понимания, зачем отдавать своих игроков.

В футбольном сообществе к Медиалиге пока не серьезное отношение. Но мы разговариваем с большими тренерами и рассказываем им об играх по типу «Краснодар» – ФК «10» или матче против сборной ФНЛ, и они заводятся, им это нравится.

Карпин сказал, что готов сыграть, но нужно решить вопрос с клубами. У него есть план, как это сделать. Мы работаем над матчем со сборной России – для меня это большая цель. Если РФС скажет окей, то, я уверен, Карпин не будет против», – сказал Кортава.

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