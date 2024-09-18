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    • Карпин готов сыграть со сборной Медиалиги, но при одном условии

    Карпин готов сыграть со сборной Медиалиги, но при одном условии

    Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава разговаривал с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о возможном проведении товарищеского матча.

    По словам менеджера, Карпин готов сыграть со сборной МФЛ, но его согласия для этого недостаточно.

    «Мне удалось поговорить с Валерием Карпиным. Он сказал, что Медиалига – классный проект, который развивает футбол.

    Что касается матча сборной России и Медиалиги, он сказал: «Я не против. Но представьте, с чем мы столкнемся, если, например, Дивеев получит травму в матче со сборной МФЛ. Представляете, что потом ЦСКА скажет РФС?»

    Существует проблема в отношениях между сборными и клубами – команды не желают отпускать игроков из-за риска получить травму или большой усталости. Хоть сейчас и нет серьезных соревнований, у клубов нет понимания, зачем отдавать своих игроков.

    В футбольном сообществе к Медиалиге пока не серьезное отношение. Но мы разговариваем с большими тренерами и рассказываем им об играх по типу «Краснодар» – ФК «10» или матче против сборной ФНЛ, и они заводятся, им это нравится.

    Карпин сказал, что готов сыграть, но нужно решить вопрос с клубами. У него есть план, как это сделать. Мы работаем над матчем со сборной России – для меня это большая цель. Если РФС скажет окей, то, я уверен, Карпин не будет против», – сказал Кортава.

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    Источник: Спортс’’

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    18.09.2024 18:25
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    Комментарии (6)
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    7:1
    1726674042
    ясно, дивеева на эту игру не вызывать. да и вообще ни одного коня. после того, как они слили 2drots'ам - вряд ли у них есть хоть какое-то желание связываться с медиалигой. перекрестились и забыли.
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    The only one
    1726674622
    Да этот вопрос элементарно решается: выставить сборную страны из игроков медиалиги. Сейчас то это не проблема.
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    subbotaspartak
    1726679134
    Дешевле чем в дальнюю Азию летать. спортивный интерес такой-же. Никакой
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    Fialet
    1726685045
    Врёт Картавый.
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    Виктор56--google
    1726797746
    Я готов сыграть, но лучше не надо...
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