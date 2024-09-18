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    • Фонбет Кубок России. «Акрон» победил «Факел» (2:0), Дзюба отыграл больше тайма

    Фонбет Кубок России. «Акрон» победил «Факел» (2:0), Дзюба отыграл больше тайма

    «Акрон» выиграл в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда из Тольятти победила «Факел» со счетом 2:0 благодаря голам Владимира Хубулова и Сергея Грибова.

    Артем Дзюба вышел в старте «Акрона» и был заменен на 61-й минуте.

    У «Факела» 0 очков в кубковой группе после 4 туров. «Акрон» набрал 8 баллов и вышел на чистое второе место в квартете. Выше только «Зенит».

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 4-й тур

    Акрон (Тольятти) – Факел (Воронеж) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хубулов, 50; 2:0 – Грибов, 63.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2024 18:13
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    Комментарии (5)
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    7:1
    1726672917
    дзюба, дзюба.. а вы не хотите воткнуть в заголовок что-то кроме дзюбы? например, что главный арбитр сего матча оказалась баба?
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    Cleaner
    1726674896
    Где Дзюба, там победы.
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    subbotaspartak
    1726679328
    Сдувается Факел по всем направлениям... Идут лавины одна за одной и здесь - за камнепадом гремит камнепад... В.С. Высоцкий
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