Фонбет Кубок России. «Акрон» победил «Факел» (2:0), Дзюба отыграл больше тайма

«Акрон» выиграл в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда из Тольятти победила «Факел» со счетом 2:0 благодаря голам Владимира Хубулова и Сергея Грибова.

Артем Дзюба вышел в старте «Акрона» и был заменен на 61-й минуте.

У «Факела» 0 очков в кубковой группе после 4 туров. «Акрон» набрал 8 баллов и вышел на чистое второе место в квартете. Выше только «Зенит».

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 4-й тур

Акрон (Тольятти) – Факел (Воронеж) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хубулов, 50; 2:0 – Грибов, 63.

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