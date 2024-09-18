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    • Три игрока «Зенита» возглавили рейтинг самых подешевевших футболистов РПЛ

    Три игрока «Зенита» возглавили рейтинг самых подешевевших футболистов РПЛ

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

    Полный список можно посмотреть на их сайте по ссылке.

    Список самых подешевевших футболистов РПЛ возглавляют трое латиноамериканцев из «Зенита». Они потеряли в стоимости от 2 до 3 миллионов евро. Все остальные подешевели максимум на 1 млн евро.

    1. Дуглас Сантос («Зенит») – подешевел на 3 млн евро и теперь оценивается в 12 млн евро;
    2. Вендел («Зенит») – подешевел на 2 млн евро и теперь оценивается в 20 млн евро;
    3. Вильмар Барриос («Зенит») – подешевел на 2 млн евро и теперь оценивается в 12 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    18.09.2024 17:00
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    Комментарии (20)
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    7:1
    1726670340
    двоим уже за 30 лет перевалило. а вендел непонятно чего подешевел, голевые раздаёт только так, всю игру делает.
    Ответить
    Semenycch
    1726670382
    Какой придурок придумывает эти цифры? И Сантос и Вендел и тем более Барриос абсолютные лидеры Зенита! Какое снижение стоимости?
    Ответить
    Цугундeр
    1726671532
    "Постарели мои старики — Незаметно как это бывает..")
    Ответить
    Павелий
    1726674463
    Правда стала лезть наружу!
    Ответить
    Зеркальный
    1726677639
    Ественно когда игрок стареет, он дешевеет, опять ди.лдак кто-то вскинул, а розовые из свинарни поймали, и наяривают себя сидят, что игроки Зенита в 30 лет стоят больше 10 лямов.
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    subbotaspartak
    1726679936
    Газпромбанк ставки повысил?
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    Скай
    1726682235
    Приходили в бом жар ню футболистами, уйдут из неё игрулями в ногомяч. БЗдинитец силен в таких превращениях.
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    Легенда Газпрома
    1726684374
    О горе мне горе Сколько бюджетных бабок спалил на угольков, а они дешевеют
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    кайрос
    1726687256
    Они потеряли в стоимости от 2 до 3 миллионов евро.------ Вот что значит для легионеров попадание в Зенит.
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    zigbert
    1726727714
    Только у Вендела есть какие то зарубежные перспективы. А вот Сантосу и Барриосу уже за 30.
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