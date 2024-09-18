Три игрока «Зенита» возглавили рейтинг самых подешевевших футболистов РПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

Полный список можно посмотреть на их сайте по ссылке.

Список самых подешевевших футболистов РПЛ возглавляют трое латиноамериканцев из «Зенита». Они потеряли в стоимости от 2 до 3 миллионов евро. Все остальные подешевели максимум на 1 млн евро.

Дуглас Сантос («Зенит») – подешевел на 3 млн евро и теперь оценивается в 12 млн евро; Вендел («Зенит») – подешевел на 2 млн евро и теперь оценивается в 20 млн евро; Вильмар Барриос («Зенит») – подешевел на 2 млн евро и теперь оценивается в 12 млн евро.

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