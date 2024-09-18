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    • Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал лидера группы

    Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал лидера группы

    «Ростов» одержал домашнюю волевую победу в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Валерия Карпина первой пропустила от «Оренбурга», но сумела ответить тремя голами.

    Авторами забитых мячей у хозяев поля стали Егор Голенков, Алексей Сутормин и Роналдо, у гостей – Химми Марин.

    «Ростов» набрал 9 очков в 4 турах и сравнялся с лидером кубковой группы «Локомотивом». У «Оренбурга» 0 баллов и последнее место в квартете.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа B. 4-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Марин (с пенальти), 14; 1:1 – Голенков, 35; 2:1 – Сутормин, 62; 3:1 – Роналдо, 86.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2024 20:58
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