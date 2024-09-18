Фонбет Кубок России. ЦСКА дома победил «Краснодар» – 2:0

ЦСКА выиграл в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Армейцы на своем поле победили «Краснодар» со счетом 2:0.

Голы забили Милан Гайич и Матвей Кисляк. Обоим ассистировал Аббосбек Файзуллаев.

У ЦСКА теперь 8 очков в 4 турах и второе место в кубковой группе. Лидирует в квартете «Краснодар» с 9 баллами.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа C. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гайич, 32; 2:0 – Кисляк, 89.

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