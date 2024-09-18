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    Фонбет Кубок России. ЦСКА дома победил «Краснодар» – 2:0

    ЦСКА выиграл в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Армейцы на своем поле победили «Краснодар» со счетом 2:0.

    Голы забили Милан Гайич и Матвей Кисляк. Обоим ассистировал Аббосбек Файзуллаев.

    У ЦСКА теперь 8 очков в 4 турах и второе место в кубковой группе. Лидирует в квартете «Краснодар» с 9 баллами.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа C. 4-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гайич, 32; 2:0 – Кисляк, 89.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2024 20:57
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    Комментарии (16)
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    BAIv
    1726682793
    Может надо было больше молодёжи выпустить, а то слишеом медленно играли. Смысл выставлять основу если надо было мучаться и со свистком, но уж лучше в чемпе играйте на полную...
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    Dr Metal
    1726683023
    Наконец то по игре
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    Январь 59
    1726683351
    Краснодар выглядел сегодня совсем никак. Кордоба делал вид что на поле. Козлов вообще не впечатлил. Без Виктора Са всё было вяленько.Коняшки сегодня затоптали быков. Коняшек с победой.
    Ответить
    Таврида
    1726683531
    Ну шож, вернули должок. ЦВБП!
    Ответить
    bratskij
    1726683602
    С Победой!!!
    Ответить
    Cleaner
    1726683667
    Второй тайм в исполнении ЦСКА был хорош!!!...)))
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    WE ARE FOR PETER
    1726683805
    Армейцы молодцы
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    zigbert
    1726684218
    Армейцы в этой игре выглядели лучше. А вот Краснодар не был похож на себя. Гол Кисляка был красив. ЦСКА с победой.
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    САНЁК17
    1726684777
    Аббос молодец, начинает приходить в себя
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    shurik45
    1726684783
    Кубковые матчи показывают ,наглядно, уровень футболистов в текущем составе. Первый тайм тому свидетельство, можно было даже испытывать шок от действий отдельных игроков.
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