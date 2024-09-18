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    • Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты

    Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты

    Завершились еще четыре матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити» и «Интер» не выявили сильнейшего на «Этихад Стэдиум» – ничья 0:0.

    «ПСЖ» дома обыграл «Жирону» со счетом 1:0 благодаря автоголу на 90-й минуте. Матвей Сафонов в дебютной встрече не пропустил.

    Дортмундская «Боруссия» на выезде крупно победила «Брюгге» – 3:0.

    «Селтик» на своем поле разгромил «Слован» – 5:1.

    Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Интер (Италия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Газзанига (в свои ворота), 90.

    Брюгге (Бельгия) – Боруссия Д (Германия) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Байноу-Гиттенс, 76; 0:2 – Байноу-Гиттенс, 86; 0:3 – Гирасси (с пенальти), 90+5.

    Селтик (Шотландия) – Слован (Словакия) – 5:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Скейлз, 17; 2:0 – Фурухаси, 47; 3:0 – Энгелс (с пенальти), 56; 3:1 – Виммер, 61; 4:1 – Маэда, 70; 5:1 – Айда, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2024 23:53
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