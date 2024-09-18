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    • Кононов рассказал загадочные подробности увольнения из «Спартака»

    Кононов рассказал загадочные подробности увольнения из «Спартака»

    Главный тренер «Торпедо» 58-летний Олег Кононов рассказал о периоде работы в «Спартаке».

    – С какой мыслью вспоминаете период работы в «Спартаке»?

    – Мне все нравилось. Была хорошая работа, хороший отрезок – команда была на девятом месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы. Бились до конца за третье-четвертое места, но в концовке провалили игру с «Оренбургом» и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.

    – Нет ли у вас мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда вас подставил?

    – У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе.

    – Ничего себе. Это очень серьезно. Что значит – давали суммы и кому?

    – Это уже все прошло.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го.
    • Под его руководством команда провела 36 матчей (16 побед, 6 ничьих, 14 поражений).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.09.2024 13:22
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    Комментарии (11)
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    FWSPM
    1726657905
    Еще неплохая статистика...Мне казалось он вобще не выигрывал. Худшая игра при нем была за последние годы
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    Spartak_forv@
    1726658044
    Сказочник в пиджаке...
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    Цугундeр
    1726658879
    "Однажды, в очень хмурую погоду, о боже ж мой! Я понял, что родителям негож. Собрал свои пожитки, ушел от них я к ворам — ша! Жора, подержи мой макинтош! " (с) Аркаша Северный , храни его Господь.. Ну,или пиджак ,а не макинтош.ь) А чиво раньше молчал? Копил ?))
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    Artemka444
    1726663489
    Свиное дело такое , всегда мутное и ржачное!!!
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    Fju-2
    1726663925
    Кононов за 4 месяца поставил спартаковский футбол, но болельщики и/или фанаты почему-то занялись буллингом главного тренера команды, которую вроде должны поддерживать.
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    ivany4
    1726665999
    Источник: «РБ Спорт». Автор статьи Сергей Егоров. -- Известный футбольный журналист и инсайдер, автор проекта «Футбольный Биги» в Telegram, YouTube и Dzen.ru Статистика пиджака говорит сама за себя. Кто-то после этого будет серьезно это обсуждать?!)) Ах да, у нас есть любители с окраины, которые рассматривают соринки в чужом глазу и копаются в чужом белье, вместо того что бы убрать бревно из своего глаза и посмотреть на себя со стороны.))
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    ...уефан
    1726666232
    ...самое загадочное увольнение, самого загадочного тренера...
    Ответить
    7:1
    1726666911
    помню, как зенит отпиджачил спортаг на открывашке, после чего трибуны визжали кононову что-то не очень хорошее)
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    Зеркальный
    1726678203
    Вся суть розовых, это мечты в реалии перевести, но только в одном проблема, люди не готовы выполнять требования дураков, и просто сливают тренера, директора, и футболистов, типичная, гнилая контора
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    Легенда Газпрома
    1726686273
    Олежа и то лучше сережи симака aka автобус
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