Кононов рассказал загадочные подробности увольнения из «Спартака»

Главный тренер «Торпедо» 58-летний Олег Кононов рассказал о периоде работы в «Спартаке».

– С какой мыслью вспоминаете период работы в «Спартаке»?

– Мне все нравилось. Была хорошая работа, хороший отрезок – команда была на девятом месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы. Бились до конца за третье-четвертое места, но в концовке провалили игру с «Оренбургом» и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.

– Нет ли у вас мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда вас подставил?

– У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе.

– Ничего себе. Это очень серьезно. Что значит – давали суммы и кому?

– Это уже все прошло.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го.

Под его руководством команда провела 36 матчей (16 побед, 6 ничьих, 14 поражений).

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