Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • В «Химках» задумались об увольнении Артиги – команду может возглавить экс-тренер ЦСКА и «Краснодара»

    В «Химках» задумались об увольнении Артиги – команду может возглавить экс-тренер ЦСКА и «Краснодара»

    Франк Артига близок к отставке с поста главного тренера «Химок».

    Руководство подмосковного клуба дало 48-летнему специалисту 2-3 матча на исправление ситуации.

    Вместо испанца «Химки» могут назначить Виктора Гончаренко. Это один из основных вариантов.

    Летом белорусский тренер отказал «Химкам», поскольку хотел отдохнуть, но сейчас он уже готов вернуться к работе.

    • В конце мая Гончаренко уволили из «Урала», который в итоге вылетел из РПЛ.
    • Также он работал в России в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».
    • «Химки» набрали 6 очков в 8 турах чемпионата и занимают 14-е место в таблице.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 1
    Бышовец оценил приглашение Глушакова в «Химки» 2
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 4
    Источник: «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1726663117
    Какой на хрен Гончаренко? Такое впечатление, что РПЛ не может жить без Гончаренко.
    Ответить
    Artemka444
    1726663230
    Состав слабый Распил денег огромный
    Ответить
    acor94
    1726665582
    Состав из 46 игроков, команда собрана с нуля и тренеру даже не дают сыграть хоть немного игроков. Химки воистину не должны подниматься выше фнл с таким руководством. Вот настоящая позорная команда, где чёрный папаша заставляет тренеров ставить в основу черного сынка. Есть же столько великолепных азербайджанских клубов, бери любой и разваливай сколько хочешь.
    Ответить
    evgevg13
    1726666128
    Хочу сразу и сейчас... Так ни один тренер не заиграет
    Ответить
    Garrincha58
    1726689695
    никому не нужная команда
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+