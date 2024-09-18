В «Химках» задумались об увольнении Артиги – команду может возглавить экс-тренер ЦСКА и «Краснодара»

Франк Артига близок к отставке с поста главного тренера «Химок».
Руководство подмосковного клуба дало 48-летнему специалисту 2-3 матча на исправление ситуации.
Вместо испанца «Химки» могут назначить Виктора Гончаренко. Это один из основных вариантов.
Летом белорусский тренер отказал «Химкам», поскольку хотел отдохнуть, но сейчас он уже готов вернуться к работе.
- В конце мая Гончаренко уволили из «Урала», который в итоге вылетел из РПЛ.
- Также он работал в России в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».
- «Химки» набрали 6 очков в 8 турах чемпионата и занимают 14-е место в таблице.
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