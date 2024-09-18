Старт Лиги чемпионов, первое голевое действие Соболева в «Зените», зарплата Сафонова в «ПСЖ» и другие новости

Дзюба готов играть за сборную России даже нетрезвым

«Реал» заинтересован в четырех игроках из АПЛ

Назван размер зарплаты Сафонова в «ПСЖ» – он самый высокооплачиваемый футболист из России

ЦСКА и «Ростов» обратились в ЭСК РФС

«Аль-Наср» уволил главного тренера и уже определился с заменой

Фанаты «Зенита» освистывали и оскорбляли Соболева, а также подбрасывали надувного дельфина на трибуне – форвард сделал дебютный ассист, чем помог «Зениту» победить «Рубин»

«Реал», «Бавария» и «Ливерпуль» выиграли в Лиге чемпионов, «Ювентус» и «Астон Вилла» тоже стартовали с побед

Кейн, Мюллер, Эндрик и «Бавария» установили рекорды ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал в азиатской ЛЧ с крупной победы

«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником – «Атлетико» отказался от него из-за мамы