Фанаты «Зенита» освистали Соболева перед матчем с «Рубином»

Болельщики «Зенита» продолжают выражать недовольство летним новичком команды Александром Соболевым.
При объявлении состава на кубковый матч с «Рубином» они освистали 27-летнего нападающего.
Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа за 10 млн евро.
- Форвард дебютировал за петербургскую команду в субботу.
- Он вышел в старте в гостевом матче с ЦСКА, отыграл 60 минут, после чего был заменен.
Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!
Источник: «Бомбардир»