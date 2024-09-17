Фанаты «Зенита» освистали Соболева перед матчем с «Рубином»

Болельщики «Зенита» продолжают выражать недовольство летним новичком команды Александром Соболевым.

При объявлении состава на кубковый матч с «Рубином» они освистали 27-летнего нападающего.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа за 10 млн евро.

Форвард дебютировал за петербургскую команду в субботу.

Он вышел в старте в гостевом матче с ЦСКА, отыграл 60 минут, после чего был заменен.

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