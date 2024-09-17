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  • Фанаты «Зенита» освистали Соболева перед матчем с «Рубином»

Фанаты «Зенита» освистали Соболева перед матчем с «Рубином»

17 сентября 2024, 20:33
9

Болельщики «Зенита» продолжают выражать недовольство летним новичком команды Александром Соболевым.

При объявлении состава на кубковый матч с «Рубином» они освистали 27-летнего нападающего.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

  • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа за 10 млн евро.
  • Форвард дебютировал за петербургскую команду в субботу.
  • Он вышел в старте в гостевом матче с ЦСКА, отыграл 60 минут, после чего был заменен.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Зенит Соболев Александр
Комментарии (9)
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порт
1726594864
Пусть радуется что не отп... И
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...уефан
1726595785
...освистали - считай, что приняли... Ни кто ж не кричит - "Соболев-гондон"? Ну, вот, проглотили значит...
Ответить
k611
1726595953
От свиста зарплата у него не уменьшится, так что ему это освистывание по барабану.
Ответить
Красногвардейчик
1726596591
Они думают что свистнут, и у Соболева денег не будет?)))
Ответить
Паровозов
1726597416
Ничего ещё немного подуются и Санек станет своим, с Дзюбой так же было.
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САНЁК17
1726599696
Они как бабы, сначала не нравится, потом отсос- ть
Ответить
Zubo
1726608878
Соболев молодец ! Давай вперед ! Все наладится , не обращай внимания на уродов, мы тебя поддерживаем , удачи !
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