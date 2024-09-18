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    • Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»

    Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»

    Завершились еще четыре матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль» на выезде выиграл у «Милана», хотя пропустил уже на третьей минуте. Итоговый счет – 3:1 в пользу англичан.

    «Реал» добыл домашнюю победу над «Штутгартом» – 3:1. Килиан Мбаппе и Эндрик впервые забили за мадридцев в главном еврокубке.

    «Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2. Гарри Кейн оформил покер. В активе Майкла Олисе дубль из голов, Джамала Мусиалы и Йозуа Киммиха – из ассистов.

    «Спортинг» на своем поле был сильнее «Лилля» – 2:0.

    Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

    Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Пулишич, 3; 1:1 – Конате, 23; 1:2 – ван Дейк, 41; 1:3 – Собослаи, 67.

    Реал (Испания) – Штутгарт (Германия) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 46; 1:1 – Ундав, 68; 2:1 – Рюдигер, 83; 3:1 – Эндрик, 90+6.

    Бавария (Германия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 9:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кейн (с пенальти), 19; 2:0 – Геррейру, 33; 3:0 – Олисе, 38; 3:1 – Петкович, 49; 3:2 – Огивара, 50; 4:2 – Кейн, 57; 5:2 – Олисе, 61; 6:2 – Кейн (с пенальти), 73; 7:2 – Кейн (с пенальти), 78; 8:2 – Сане, 85; 9:2 – Горецка, 90+2.

    Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дьекереш, 38; 2:0 – Дебаст, 65.

    Удаление: нет – Гомес, 40.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2024 00:00
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