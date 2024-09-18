Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»

Завершились еще четыре матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» на выезде выиграл у «Милана», хотя пропустил уже на третьей минуте. Итоговый счет – 3:1 в пользу англичан.

«Реал» добыл домашнюю победу над «Штутгартом» – 3:1. Килиан Мбаппе и Эндрик впервые забили за мадридцев в главном еврокубке.

«Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2. Гарри Кейн оформил покер. В активе Майкла Олисе дубль из голов, Джамала Мусиалы и Йозуа Киммиха – из ассистов.

«Спортинг» на своем поле был сильнее «Лилля» – 2:0.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пулишич, 3; 1:1 – Конате, 23; 1:2 – ван Дейк, 41; 1:3 – Собослаи, 67.

Реал (Испания) – Штутгарт (Германия) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 46; 1:1 – Ундав, 68; 2:1 – Рюдигер, 83; 3:1 – Эндрик, 90+6.

Бавария (Германия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 9:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Кейн (с пенальти), 19; 2:0 – Геррейру, 33; 3:0 – Олисе, 38; 3:1 – Петкович, 49; 3:2 – Огивара, 50; 4:2 – Кейн, 57; 5:2 – Олисе, 61; 6:2 – Кейн (с пенальти), 73; 7:2 – Кейн (с пенальти), 78; 8:2 – Сане, 85; 9:2 – Горецка, 90+2.

Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дьекереш, 38; 2:0 – Дебаст, 65.

Удаление: нет – Гомес, 40.

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