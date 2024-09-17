Дзюба готов играть за сборную России даже нетрезвым

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопросы о возможном выступлении за сборную России.

– Не знаю, насколько к месту вопрос касательно сборной с учетом ее нынешней концепции не вызывать полевых игроков старше 30 лет. Но вы верите, что еще сыграете хотя бы раз за национальную команду?

– Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе.

– И от фигуры Валерия Карпина это не зависит?

– От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную.

36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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