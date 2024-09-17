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    Дзюба готов играть за сборную России даже нетрезвым

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопросы о возможном выступлении за сборную России.

    – Не знаю, насколько к месту вопрос касательно сборной с учетом ее нынешней концепции не вызывать полевых игроков старше 30 лет. Но вы верите, что еще сыграете хотя бы раз за национальную команду?

    – Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе.

    – И от фигуры Валерия Карпина это не зависит?

    – От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную.

    • 36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Известия»

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    17.09.2024 07:52
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    Комментарии (5)
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    FRZZ
    1726553165
    А там особой разницы нет как играть, хоть трезвым, хоть пьяным.
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    Dr Metal
    1726556284
    Да Дзюба и трезвым не умеет играть
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    NewLife
    1726560178
    Карпин сможет тебя призвать в сборную, если сам будет нетрезвый)
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    alex1951
    1726575912
    Есть еще Ванутату,Фиджи,Каледования - вот для Дзю - раздор,дэфки и тд.....
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    Veron_HS
    1726737488
    тупорылое дрочило типа сьюморило, но на самом деле обосрал не то что сам себя, но и всю сборную и страну в целом раз национальной футбольной команде приходится играть лишь с такими великими командами как куба и камбоджа
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