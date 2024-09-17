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    • Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на игре с «Рубином»

    Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на игре с «Рубином»

    «Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:0 в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Александр Соболев вышел в старте, отдал голевую передачу и был заменен в перерыве.

    Фанаты петербургской команды сначала освистали форварда при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

    В итоге они уронили игрушку на территорию между полем и трибуной.

    • Соболева стали называть «дельфином» еще в период выступлений за «Спартак».
    • Нападающего неоднократно уличали в симуляции.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал Ultras Action

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    17.09.2024 22:22
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    Комментарии (9)
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    mikatv
    1726602077
    Второй класс коррекционной школы.
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    insider_retro
    1726604006
    Чувствуется, что питерская публика к Соболеву прониклась уважением и неподдельным восхищением...
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    Айболид
    1726605308
    соболев - кондом ! )))
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    Номэд
    1726609839
    Бом.жи. Совет. Принесите лучше кондомы, надуйте и подбрасывайте их. И вся баклан-арена будет в кондомах. Сидящих в креслах, играющих на поле и ну и надувных.
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    7:1
    1726612793
    а ведь смешно) ну будет второй дзюба у нас, привыкнет
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    neim
    1726623989
    "сначала освистали форварда при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина" А земляным червяком не называли ? ))).
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    Красногвардейчик
    1726636291
    Так бом.жи переобуются, он теперь не дельфином будет, а тонким тактиком))
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    Бригадный
    1726642152
    Такие дебильные выходки псевдофанатов лечатся очень быстро и эффективно. Штрафы и игра при пустых трибунах.
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