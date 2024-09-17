Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на игре с «Рубином»

«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:0 в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Александр Соболев вышел в старте, отдал голевую передачу и был заменен в перерыве.

Фанаты петербургской команды сначала освистали форварда при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

В итоге они уронили игрушку на территорию между полем и трибуной.

Соболева стали называть «дельфином» еще в период выступлений за «Спартак».

Нападающего неоднократно уличали в симуляции.

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