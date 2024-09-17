Фанаты «Зенита» скандировали «Соболев – ***» после его дебютного голевого действия

«Зенит» принимает «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Александр Соболев в этом матче вышел в стартовом составе и сделал дебютное голевое действие – ассист на Густаво Мантуана.
Несмотря на это, фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего: «Соболев – ***!»
Ранее они освистали его при объявлении состава.
- Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».
Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!