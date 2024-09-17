Фанаты «Зенита» скандировали «Соболев – ***» после его дебютного голевого действия

«Зенит» принимает «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Александр Соболев в этом матче вышел в стартовом составе и сделал дебютное голевое действие – ассист на Густаво Мантуана.

Несмотря на это, фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего: «Соболев – ***!»

Ранее они освистали его при объявлении состава.

Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».

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