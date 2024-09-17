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    • Фанаты «Зенита» скандировали «Соболев – ***» после его дебютного голевого действия

    Фанаты «Зенита» скандировали «Соболев – ***» после его дебютного голевого действия

    «Зенит» принимает «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Александр Соболев в этом матче вышел в стартовом составе и сделал дебютное голевое действие – ассист на Густаво Мантуана.

    Несмотря на это, фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего: «Соболев – ***!»

    Ранее они освистали его при объявлении состава.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 21:44
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    Комментарии (50)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Desma
    1726601916
    Идиоты, так называемые "фанаты". У Соболева один пас-один гол. Что ещё надо для дебюта?
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    R_a_i_n
    1726602246
    В свете последних событий Зенит должен пару копеек штрафа заплатить.
    Ответить
    Красногвардейчик
    1726602419
    А Лусиано думал, что это его приветствуют))
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1726603351
    Люди все разные ,орать тоже кто то должен
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1726605480
    Не было такого , никто ничего не скандировал
    Ответить
    russkiisergei
    1726607895
    совсем расслабились фанаты! хозяин сказал, же заткнуться этим выродкам!!!
    Ответить
    Cleaner
    1726608418
    Вот обидится Дельфин на фанатов питерских и обратно в Спартак уйдет! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    acor94
    1726640466
    Это представляете, сидит мерзкий редакторишка бомбардира на матче, специально пришёл посмотреть и послушать, а что же там фанаты прокрича? А потом своими мерзкими пальчиками тут же мерзкую новость напишет. Тьфу епт, журналисты...
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    САДЫЧОК
    1726672435
    Был один в Зените высокомерный дрыщ Широков против болельщиков выступал- так его выгнали очень быстро!
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    svan61
    1726675251
    Вообще-то есть статья за публичное оскорбление: КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление. Для гопников было бы чувствительно, и её применение привело бы их в чувства. Не ясно, что удерживает власти , а так же хозяев стадиона и ФК Зенита от её применения. Ведь их бездействие тоже наказуемо. И не надо здесь копья ломать и 100500 раз писать кто-что-как прокомментировал такую новость. Этого просто не должно быть.
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