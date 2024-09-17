Назван размер зарплаты Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов зарабатывает в клубе около 400 тысяч евро (24,2 млн рублей) в месяц, сообщает L’Equipe. Основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма получает 849 500 евро в месяц.

Кейлор Навас, который был сменщиком итальянца в прошлом сезоне, зарабатывал 572 600 евро в месяц.

Бывшая жена Сафонова Анастасия ранее сообщала, что вратарь зарабатывал в «Краснодаре» 150 миллионов рублей в год.

Российский голкипер может дебютировать за «ПСЖ» в среду в матче Лиги чемпионов против «Жироны» – Доннарумма испытывает дискомфорт с мышцами правого бедра.

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