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    Назван размер зарплаты Сафонова в «ПСЖ»

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов зарабатывает в клубе около 400 тысяч евро (24,2 млн рублей) в месяц, сообщает L’Equipe. Основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма получает 849 500 евро в месяц.

    Кейлор Навас, который был сменщиком итальянца в прошлом сезоне, зарабатывал 572 600 евро в месяц.

    • Бывшая жена Сафонова Анастасия ранее сообщала, что вратарь зарабатывал в «Краснодаре» 150 миллионов рублей в год.
    • Российский голкипер может дебютировать за «ПСЖ» в среду в матче Лиги чемпионов против «Жироны» – Доннарумма испытывает дискомфорт с мышцами правого бедра.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Culture PSG

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    17.09.2024 13:36
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    Комментарии (9)
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    FRZZ
    1726571068
    Зачем нам считать чужие деньги?
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    ...уефан
    1726573103
    ...красивые алименты с этих цифр получатся)...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1726574901
    на Бомбе заснули некоторые выпускающие сию "новость", евро давно не стоит 60 рублей, из которых посчитана зарплата Сафонова в месяц: 400 тыщ евро - это примерно 40 лимонов рублей, пол-лярда в год, однако!)) и 10 лимонов - на алименты в месяц...
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    FWSPM
    1726601284
    Почти 5 лямов евро в год для запасного вратаря не кисло мушкетер пристроился. А уж жена как рада что бышая что нынешняя
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