Фонбет Кубок России. «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0), у Соболева ассист

«Зенит» одержал домашнюю победу в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербуржцы на «Газпром Арене» выиграли у «Рубина» со счетом 2:0.

Голы забили Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков. Бразильцу ассистировал Александр Соболев, для которого это дебютное результативное действие в составе новой команды.

Набрав три очка, «Зенит» закрепил лидерство в группе D. «Рубин» пока второй в квартете, но его может обойти «Акрон».

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мантуан, 26; 2:0 – Чистяков, 58.

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