Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Фонбет Кубок России. «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0), у Соболева ассист

    Фонбет Кубок России. «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0), у Соболева ассист

    «Зенит» одержал домашнюю победу в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Петербуржцы на «Газпром Арене» выиграли у «Рубина» со счетом 2:0.

    Голы забили Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков. Бразильцу ассистировал Александр Соболев, для которого это дебютное результативное действие в составе новой команды.

    Набрав три очка, «Зенит» закрепил лидерство в группе D. «Рубин» пока второй в квартете, но его может обойти «Акрон».

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 4-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мантуан, 26; 2:0 – Чистяков, 58.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 1
    Семак оценил игру «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» 6
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 8
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anatolich72
    1726599773
    Все здорово! Но эти порожняки вместо ЛЧ. Спасибо срач-тв!
    Ответить
    Зеркальный
    1726600007
    Ожидаемо. Но дельфин просто никакой даже со средними командами, что уж говорить про важные матчи тогда против топов. Педро хорош, ещё годик, и в основе будет играть на постоянке
    Ответить
    Ziklop
    1726600385
    Соболь третий снизу после Ахметова и Мостового! старается, но из за этого слишком много ненужного движения. надо ему успокоится и форму набирать...
    Ответить
    serhio80
    1726601698
    Соболев Антон))) штопаный))) так КДК пропустит?)))
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1726603139
    С победой Питер
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1726603471
    Чемпионы рулят
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1726607367
    Верной дорогой идём к очередному трофею
    Ответить
    Lenin26
    1726608203
    Димон лучший, очень рад за него, Зенит с очередной победой!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+