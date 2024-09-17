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    «Реал» заинтересован в четырех игроках из АПЛ

    «Реал» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Родри, защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда, защитника «Арсенала» Вильяма Салиба или защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро следующим летом.

    По данным The Independent, Родри является приоритетной трансферной целью мадридцев. «Реал» следит за ходом дела о 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити», которое может повлиять на проведение сделки. Считается, что самому полузащитнику может быть интересен вариант с возвращением в Испанию.

    Александер-Арнолд еще не продлил контракт с «Ливерпулем» и может стать свободным агентом по окончании этого сезона. Защитник «Ливерпуля» дружит с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом, с которым они часто обсуждают Мадрид. Александер-Арнолд хочет увидеть, как будет развиваться ситуация в «Ливерпуле» после ухода Юргена Клоппа.

    В Салиба «Реал» видит будущее своей обороны. При этом клуб понимает, что подписать защитника «Арсенала» может быть очень непросто. В качестве альтернативы клуб рассматривает вариант с трансфером Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».

    • Контракт 28-летнего Родри с «Манчестер Сити» действует до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.
    • 25-летний Александер-Арнольд провел в «Ливерпуле» всю карьеру. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
    • Соглашение 23-летнего Салиба с «Арсеналом» рассчитано до 2027 года. Cтоимость француза, по данным Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.
    • 26-летний Кристиан Ромеро имеет соглашение с «Тоттенхэмом» до 2027 года. Transfermarkt считает, что цена аргентинца составляет 65 миллионов евро.

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    Источник: The Independent

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    17.09.2024 13:16
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