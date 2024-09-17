«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»

Полузащитник сборной Франции Адриан Рабьо мог перейти в «Атлетико» прошедшим летом.

О переговорах мадридского клуба с агентом и мамой 29-летнего футболиста сообщил агент Бруно Сатин.

«В конце июля я общался со спортивным директором «Атлетико», и он сказал: «Я дважды говорил с матерью [Рабьо] и сразу же прекратил переговоры, потому что она стала объяснять мне, где должен играть ее сын».

Это быстро утомляет всех профессионалов, это невыносимо», – сказал Сатин.

В итоге Рабьо присоединился к «Марселю», заключив контракт на 2 года.

Летом он покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.

Рыночная стоимость хавбека – 35 млн евро.

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