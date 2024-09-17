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    • «Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»

    «Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»

    Полузащитник сборной Франции Адриан Рабьо мог перейти в «Атлетико» прошедшим летом.

    О переговорах мадридского клуба с агентом и мамой 29-летнего футболиста сообщил агент Бруно Сатин.

    «В конце июля я общался со спортивным директором «Атлетико», и он сказал: «Я дважды говорил с матерью [Рабьо] и сразу же прекратил переговоры, потому что она стала объяснять мне, где должен играть ее сын».

    Это быстро утомляет всех профессионалов, это невыносимо», – сказал Сатин.

    • В итоге Рабьо присоединился к «Марселю», заключив контракт на 2 года.
    • Летом он покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.
    • Рыночная стоимость хавбека – 35 млн евро.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: RMC Sport

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    17.09.2024 20:55
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    Комментарии (1)
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    Yellow 91
    1726631488
    Та мать у него хуже чем у мбапе... Ломает ему всю карьеру
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