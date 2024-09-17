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    • Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед

    Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед

    «Ювентус» и «Астон Вилла» уверенно выиграли в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Туринцы дома победили ПСВ со счетом 3:1, пропустив на 93-й минуте.

    Бирмингемцы на выезде разгромили «Янг Бойз» – 3:0. У Юри Тилеманса гол + ассист.

    Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

    Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Йылдыз, 21; 2:0 – МакКенни, 27; 3:0 – Гонсалес, 52; 3:1 – Сайбари, 90+3.

    Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Тилеманс, 27; 0:2 – Рэмзи, 38; 0:3 – Онана, 86.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 21:46
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