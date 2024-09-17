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    «Зенит» – «Рубин»: прогноз на матч Кубка России, 17 сентября

    Во вторник, 17 сентября, в 4-м туре Кубка России встречаются «Зенит» и «Рубин». Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 20:00 (мск).

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака лидирует в группе D Кубка России, набрав 7 очков. «Зенит» добыл 2 победы и 1 раз уступил по пенальти, разница мячей – 5:1.

    Последние результаты «Зенита»:

    • 14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;
    • 31.08.24 «Пари НН» – «Зенит» – 0:3 РПЛ;
    • 27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1 (пен. 5:4) Кубок России.

    «Рубин»

    «Рубин» набрал 6 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 6:1.

    Предыдущие результаты «Рубина»:

    .

    Очные встречи

    • 14.08.24 «Рубин» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
    • 27.07.24 «Рубин» – «Зенит» – 0:4 РПЛ;
    • 24.04.24 «Зенит» – «Рубин» – 0:2 РПЛ;
    • 17.09.23 «Рубин» – «Зенит» – 0:3 РПЛ;
    • 28.02.22 «Зенит» – «Рубин» – 3:2 РПЛ.

    Прогноз на матч «Зенит» – «Рубин»

    «Зенит» выглядит солиднее и добивается хороших результатов на старте сезона. Осечка в матче с «Акроном» – недоразумение, которое подопечные Семака постараются компенсировать победой над казанцами. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 10:51
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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1726566336
    посмотреть бы заявку на игру? а так это гадание на кофейной гуще... надеюсь Семак не поставит трех центральных напов или ни одного! у него же мозга нет то всех то никого...
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