Во вторник, 17 сентября, в 4-м туре Кубка России встречаются «Зенит» и «Рубин». Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 20:00 (мск).
«Зенит»
Команда Сергея Семака лидирует в группе D Кубка России, набрав 7 очков. «Зенит» добыл 2 победы и 1 раз уступил по пенальти, разница мячей – 5:1.
Последние результаты «Зенита»:
- 14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;
- 31.08.24 «Пари НН» – «Зенит» – 0:3 РПЛ;
- 27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1 (пен. 5:4) Кубок России.
«Рубин»
«Рубин» набрал 6 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 6:1.
Предыдущие результаты «Рубина»:
- 13.09.24 «Рубин» – «Крылья Советов» – 0:2 РПЛ;
- 31.08.24 «Спартак» – «Рубин» – 1:0 РПЛ
- 27.08.24 «Факел» – «Рубин» – 0:2 Кубок России.
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Очные встречи
- 14.08.24 «Рубин» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
- 27.07.24 «Рубин» – «Зенит» – 0:4 РПЛ;
- 24.04.24 «Зенит» – «Рубин» – 0:2 РПЛ;
- 17.09.23 «Рубин» – «Зенит» – 0:3 РПЛ;
- 28.02.22 «Зенит» – «Рубин» – 3:2 РПЛ.
Прогноз на матч «Зенит» – «Рубин»
«Зенит» выглядит солиднее и добивается хороших результатов на старте сезона. Осечка в матче с «Акроном» – недоразумение, которое подопечные Семака постараются компенсировать победой над казанцами. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.90.