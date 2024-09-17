Во вторник, 17 сентября, в 4-м туре Кубка России встречаются «Зенит» и «Рубин». Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 20:00 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака лидирует в группе D Кубка России, набрав 7 очков. «Зенит» добыл 2 победы и 1 раз уступил по пенальти, разница мячей – 5:1.

Последние результаты «Зенита»:

«Рубин»

«Рубин» набрал 6 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 6:1.

Предыдущие результаты «Рубина»:

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Очные встречи

Прогноз на матч «Зенит» – «Рубин»

«Зенит» выглядит солиднее и добивается хороших результатов на старте сезона. Осечка в матче с «Акроном» – недоразумение, которое подопечные Семака постараются компенсировать победой над казанцами. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.90.