Ерохин прокомментировал реакцию болельщиков «Зенита» на Соболева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков команды в адрес нападающего Александра Соболева во время матча Кубка России с «Рубином» (2:0).

– Команда как-то подбадривала Александра перед и после матча? Сможет ли реакция «Виража» поменяться?

– Я думаю, что всe нужно доказывать через работу и тренировки. Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад в результат на поле, и я думаю, что все будет нормально.

– Александр уже в начале пошел в жeсткий стык. Было ли ощущение до матча, что у него какой-то особый настрой на первый домашний матч?

– Думаю, лучше у него спросить. «Рубин», в целом, в матчах с нами играет принципиально в единоборствах. Сегодня был такой же матч, а наша задача была не проиграть в единоборствах. Сегодня, если не брать несколько минут в начале, справились с этой задачей.

В этой встрече Соболев отдал голевую передачу.

«Зенит» приобрел 27-летнего форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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