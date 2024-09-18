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    • Ерохин прокомментировал реакцию болельщиков «Зенита» на Соболева

    Ерохин прокомментировал реакцию болельщиков «Зенита» на Соболева

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков команды в адрес нападающего Александра Соболева во время матча Кубка России с «Рубином» (2:0).

    – Команда как-то подбадривала Александра перед и после матча? Сможет ли реакция «Виража» поменяться?

    – Я думаю, что всe нужно доказывать через работу и тренировки. Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад в результат на поле, и я думаю, что все будет нормально.

    – Александр уже в начале пошел в жeсткий стык. Было ли ощущение до матча, что у него какой-то особый настрой на первый домашний матч?

    – Думаю, лучше у него спросить. «Рубин», в целом, в матчах с нами играет принципиально в единоборствах. Сегодня был такой же матч, а наша задача была не проиграть в единоборствах. Сегодня, если не брать несколько минут в начале, справились с этой задачей.

    • В этой встрече Соболев отдал голевую передачу.
    • «Зенит» приобрел 27-летнего форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.09.2024 11:35
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    Комментарии (7)
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    Semenycch
    1726649222
    В Зените было два откровенных бойца на поле, это Барриос и Алип, но Алип не всегда выходил в основе, теперь таких трое. Это хорошо для Зенита!
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    ilich55
    1726649851
    Саша, плохо сказал. Надо было осудить оскорбительные кричалки болельщиков и ответить на вопрос "Команда как-то подбадривала Александра перед и после матча?". Ты же отделался общими фразами...........
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    Бригадный
    1726650455
    Старый дрищ Ерохин поддерживать Соболева однозначно не будет. Дрищ давно уже только на замену выходит. А в принципе, давно пора его ставку передать более перспективному игроку.
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