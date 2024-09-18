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    Мантуан высказался об адаптации Соболева

    Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан после матча 4-го тура Кубка России с «Рубином» (2:0) высказался о новичках команды Лусиано Гонду и Александре Соболеве.

    «Все, кто пришли, влились в игру. Это видно и по участию в голевых атаках и Лусиано, и Саши Соболева. Безусловно, чем больше будет тренировок, тем будет лучше, но уже прослеживается хорошая динамика», – сказал Мантуан.

    • Мантуан забил первый гол в матче на 26-й минуте с передачи Соболева, которого заменили в перерыве.
    • Гонду вышел на замену с началом второго тайма и не отметился результативными действиями. Ранее он забил 3 гола в двух предыдущих встречах за «Зенит».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    18.09.2024 09:16
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