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    Смородская пожалела Соболева: «Бедного мальчика замучили»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская после матча Кубка России «Зенит»«Рубин» (2:0) сказала, когда нападающий петербуржцев Александр Соболев будет хорошо играть.

    «Очень хорошо, что Соболев поучаствовал в забитом мяче. Это очень позитивный момент. Считаю, что бедного мальчика замучили в последнее время. Но он отойдет от всего негатива и будет хорошо играть», – сказала Смородская.

    • В матче с «Рубином» Соболев отметился голевой передачей.
    • Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего.
    • Петербургский клуб купил форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.09.2024 12:44
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1726654930
    ..."А был ли мальчик?"(с)... Девка это!)...
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    Skull_Boy
    1726655400
    Да помним, как он божился, что никогда не перейдет в ЦСКА и в Зенит, а теперь пусть все хавает
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    ВАХА ZOV
    1726724983
    За такие деньги, он должен по полю как торпеда носится.
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