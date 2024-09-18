Смородская пожалела Соболева: «Бедного мальчика замучили»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская после матча Кубка России «Зенит» – «Рубин» (2:0) сказала, когда нападающий петербуржцев Александр Соболев будет хорошо играть.
«Очень хорошо, что Соболев поучаствовал в забитом мяче. Это очень позитивный момент. Считаю, что бедного мальчика замучили в последнее время. Но он отойдет от всего негатива и будет хорошо играть», – сказала Смородская.
- В матче с «Рубином» Соболев отметился голевой передачей.
- Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего.
- Петербургский клуб купил форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.