Смородская пожалела Соболева: «Бедного мальчика замучили»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская после матча Кубка России «Зенит» – «Рубин» (2:0) сказала, когда нападающий петербуржцев Александр Соболев будет хорошо играть.

«Очень хорошо, что Соболев поучаствовал в забитом мяче. Это очень позитивный момент. Считаю, что бедного мальчика замучили в последнее время. Но он отойдет от всего негатива и будет хорошо играть», – сказала Смородская.