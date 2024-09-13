«Туран» – «Шахтер»: прогноз на матч 20-го тура Премьер-лиги Казахстана – 14 сентября 2024

14 сентября 2024 года на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тураном» и «Шахтером». Оба коллектива отслеживают результаты нижней таблицы и борются за выживание. Обдумаем форму команды и сделаем прогноз на исход встречи.

«Туран»

Главный тренер: Ринат Алюетов

Команда «Туран» занимает 11-е место в чемпионате Казахстана с 13 часами после 19 туров. Коллектив не выигрывает в последних 5 матчах, из которых 2 игры завершились вничью, а 3 были проиграны. «Туран» пропускает в среднем 2,4 гола за игру и забивает всего 0,6, что является проблемой как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах они забили всего 3 гола, что привело к победе в предстоящем матче.

Последние матчи:

«Шахтер»

Главный тренер: Андрей Финонченко

«Шахтер» идет на 13-м месте с 9 очков и не выигрывает в последних 5 матчах, потерпев 4 поражения и с формой одной ничьей. Пропуская в среднем 2,2 гола за игру, «Шахтер» также показывает слабую игру в атаке, забивая всего 0,8 гола за матч. Однако их оборона несколько стабильнее по сравнению с «Тураном», что может стать определяющим фактором в этой встрече.

Последние матчи:

Личные встречи

«Туран» выглядит более уверенно в последних встречах, одержав две победы в последних пяти матчах, при этом два раза команда играли вничью.

Прогноз на матч

С учетом нынешней формы сообщения команды и их проблем в атаке, можно ожидать низкорезультативную игру. Оборона в левом коллективе ведет себя, но и атака не в лучшей форме. «Туран» имеет небольшое преимущество в последних личных встречах, но результаты обоих клубов делают матч непредсказуемым.

Рекомендации по ставкам:

Всего меньше 2,5 голов – коэффициент 1,75.

Обе команды не забьют – коэффициент 1,90.

Ничья – коэффициент 3,10

Рекомендация: Всего меньше 2,5 голов за коэффициент 1,75.