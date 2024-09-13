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    • «Туран» – «Шахтер»: прогноз на матч 20-го тура Премьер-лиги Казахстана – 14 сентября 2024

    «Туран» – «Шахтер»: прогноз на матч 20-го тура Премьер-лиги Казахстана – 14 сентября 2024

    14 сентября 2024 года на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тураном» и «Шахтером». Оба коллектива отслеживают результаты нижней таблицы и борются за выживание. Обдумаем форму команды и сделаем прогноз на исход встречи.

    «Туран»

    Главный тренер: Ринат Алюетов

    Команда «Туран» занимает 11-е место в чемпионате Казахстана с 13 часами после 19 туров. Коллектив не выигрывает в последних 5 матчах, из которых 2 игры завершились вничью, а 3 были проиграны. «Туран» пропускает в среднем 2,4 гола за игру и забивает всего 0,6, что является проблемой как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах они забили всего 3 гола, что привело к победе в предстоящем матче.

    Последние матчи:

    «Шахтер»

    Главный тренер: Андрей Финонченко

    «Шахтер» идет на 13-м месте с 9 очков и не выигрывает в последних 5 матчах, потерпев 4 поражения и с формой одной ничьей. Пропуская в среднем 2,2 гола за игру, «Шахтер» также показывает слабую игру в атаке, забивая всего 0,8 гола за матч. Однако их оборона несколько стабильнее по сравнению с «Тураном», что может стать определяющим фактором в этой встрече.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    • 30.03.2024 – «Шахтер» 0:2 «Туран»
    • 09.10.2022 – «Шахтер» 0:0 «Туран»
    • 08.05.2022 – «Туран» 2:0 «Шахтер»
    • 02.10.2021 – «Шахтер» 0:0 «Туран»
    • 14.05.2021 – «Шахтер» 0:1 «Туран»

    «Туран» выглядит более уверенно в последних встречах, одержав две победы в последних пяти матчах, при этом два раза команда играли вничью.

    Прогноз на матч

    С учетом нынешней формы сообщения команды и их проблем в атаке, можно ожидать низкорезультативную игру. Оборона в левом коллективе ведет себя, но и атака не в лучшей форме. «Туран» имеет небольшое преимущество в последних личных встречах, но результаты обоих клубов делают матч непредсказуемым.

    Рекомендации по ставкам:

    • Всего меньше 2,5 голов – коэффициент 1,75.
    • Обе команды не забьют – коэффициент 1,90.
    • Ничья – коэффициент 3,10

    Рекомендация: Всего меньше 2,5 голов за коэффициент 1,75.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 16:45
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