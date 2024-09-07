Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 37-летний Глушаков: «Я еще не завершил карьеру в сборной России»

37-летний Глушаков: «Я еще не завершил карьеру в сборной России»

7 сентября 2024, 15:55
6

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил о готовности вернуться в сборную России.

37-летний футболист в последний раз играл за национальную команду в марте 2018 года.

«Россия поехала во Вьетнам, чтобы проверить свои силы и посмотреть на азиатскую лигу. В любом случае эти игры идут в зачет ФИФА, и сборная России должна играть.

Эти матчи неинтересны? А что делать, если соперников нет? Сыграть против Медиалиги в России? Да нет, это бред и глупость.

Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю – карьеру в национальной команде не завершил еще», – сказал Глушаков.

  • Хавбек провел за сборную 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
  • Россия с февраля 2022 года отстранена от международных соревнований.
  • В четверг команда Валерия Карпина разгромила Вьетнам (3:0) в товарищеском матче.
  • Игра россиян с Таиландом была отменена из-за погодных условий.

Еще по теме:
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство 6
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Глушаков оценил слова Дивеева: «Он разбирается в футболе» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Россия Глушаков Денис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1725714671
...и этого к психиатору!)...
Ответить
Spartak_forv@
1725716062
Глушаков:«Карьеру в национальной команде не завершил ещё» К несчастью для Дениса, «национальная команда» уже давно завершила карьеру с ним
Ответить
k611
1725720087
Играл бы как Модрич, был бы в сборной
Ответить
neim
1725720372
В сборной Карпина кто только не завершил карьеру, наверное не только Глушаков, но ещё и Заболотный, Зобнин, Джикия, Миранчук, Комличенко ... может ещё кого забыл, можно продолжить список ))).
Ответить
MazaiNN
1725721305
Догоняй...
Ответить
subbotaspartak
1725722971
На массажиста учишься?
Ответить
Главные новости
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
1
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
2
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Все новости
Все новости
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
22:46
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
22:11
2
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
23
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
4
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+