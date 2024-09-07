37-летний Глушаков: «Я еще не завершил карьеру в сборной России»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил о готовности вернуться в сборную России.

37-летний футболист в последний раз играл за национальную команду в марте 2018 года.

«Россия поехала во Вьетнам, чтобы проверить свои силы и посмотреть на азиатскую лигу. В любом случае эти игры идут в зачет ФИФА, и сборная России должна играть.

Эти матчи неинтересны? А что делать, если соперников нет? Сыграть против Медиалиги в России? Да нет, это бред и глупость.

Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю – карьеру в национальной команде не завершил еще», – сказал Глушаков.