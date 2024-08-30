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  • Орлов объяснил, откуда у «Зенита» деньги на Соболева и Гонду

Орлов объяснил, откуда у «Зенита» деньги на Соболева и Гонду

30 августа 2024, 22:38
21

Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» смог потратить 20+ миллионов евро на покупку Александра Соболева и Лусиано Гонду .

– Семак захотел видеть Соболева в «Зените». Это и его зона ответственности. Я понимаю и руководство клуба. На кону 100-летие. Очень хочется выиграть титул.

Отсюда такие закупки. Потрясающие! Глушенков, Латышонок. А аргентинец?

– А что – аргентинец?

– Игрок олимпийской сборной Аргентины. Ему 23 года. Я уже спросил тех людей, которые видели его первые тренировки в «Зените». Мне ответили: «Все в порядке, он и бежит, и головой хорошо играет». Посмотрим.

– Но стоит ли столетие клуба таких денег? На тех же Соболева и Лусиано «Зенит» потратил больше 20 миллионов. А еврокубков у нас нет.

– Слушайте, когда еще не купили аргентинца, люди из клуба мне сказали: от продажи Малкома осталось еще 30 миллионов. Понимаете, да? Так что тут все логично.

  • Прошлым летом «Зенит» отпустил Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
  • Соболев обошелся клубу в 10 млн евро, Гонду – в 12 млн.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Гонду Лусиано Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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ss21
1725047664
Видимо деньги за Малков пошли по второму кругу.
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Админ ресурс
1725048524
А на покупку малкома откуда бабки? Все бюджетные народные. Ну ладно Гена, старый маразматик, но остальные болотные глоры как этого могут не понимать и послушно меняют достойную жизнь на купленные овночашки. От этой грязи потом не отмыться
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BRO_football
1725050282
Бюджет РФ. А там денег для Зенита бесконечное множество.
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NewLife
1725050501
Я знал одного игрока на ипподроме, который на вопрос жены: "как сегодня ?" всегда отвечал "при своих")))
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Cleaner
1725054123
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, откуда же еще!!!...(((
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evgevg13
1725072086
"Ну я чуть что и в магазин- где деньги, Зин? "
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slavа0508
1725077680
Откуда . из бюджета однако . государству больше ведь не куда тратить . проблемы все решены ...
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Osianin1969
1725078309
Как откуда Миллер свои гробовые отдал
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ivany4
1725082395
Слышит Гена звон, да не знает где он.)) По данным https://www.transfermarkt.world/zenit-sankt-peterburg/transfers/verein/964/plus/?saison_id=2023&pos=&detailpos=&w_s= В 2023 - продали на 62,2 млн€, купили на 45, 94 млн€. В 2024 - продали на 2,75 млн€, купили на 42, 86 млн€ За 2 года - продали на 64,95 млн€, купили на 88,8 млн€. Разница: -23,85 млн€. Еще интересные данные для дяди Гены оттуда же: Игроков в заявке: 27; Средний возраст: 26,4; Легионеры: 13(48,1 %); Действующие игроки сборных: 13; Стадион: Gazprom Arena 63.026 места; Текущий трансферный баланс: -40,11 млн €; Стоимость игроков: 179,00 млн €
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Nitup
1725116278
Надо продать Боярского и Орлова, усиленного Петржелой, в Зимбабве, на шашлык! И купить на вырученные деньги Мбаппе, потом на остатки Рональду. Он ведь уже старенький, много не стоит...
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