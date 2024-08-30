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Семин оценил перспективы Соболева в «Зените»

30 августа 2024, 21:50
5

Юрий Семин высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«При таких переходах всегда все может показать только время. А то, что он больше месяца не тренируется вместе с командой, не должно сильно сказаться на состоянии его формы.

Потому что Соболев продолжал работать индивидуально в физическом плане. Он же не собирался заканчивать играть в футбол, а готовился продолжить карьеру в другом клубе», – заявил Семин.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Семин Юрий
Комментарии (5)
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VGreen
1725045725
Палыч всегда добр ко всем футболистам и футбольным людям) Никогда негатива или резкой критики от него в этом плане не слышал, только к футбольным "функционерам" и судьям если только) Даже легендарное и казалось бы резкое "варежки сними" Булыкину звучало чисто по батевски))
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DOCTOR PENALTY
1725050006
...., сказал Юрий палыч, а подумал совсем о другом. ""
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slavа0508
1725082069
Палыч как всегда корректен и рассудителен . что то оставил при себе не высказав в слух ...
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alefreddy
1725087080
мячи будет подавать и вес сбрасывать
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Osianin1969
1725104814
Ну и рожа у тебя соболь
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