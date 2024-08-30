Семин оценил перспективы Соболева в «Зените»

Юрий Семин высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«При таких переходах всегда все может показать только время. А то, что он больше месяца не тренируется вместе с командой, не должно сильно сказаться на состоянии его формы.

Потому что Соболев продолжал работать индивидуально в физическом плане. Он же не собирался заканчивать играть в футбол, а готовился продолжить карьеру в другом клубе», – заявил Семин.