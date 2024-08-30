Семин оценил перспективы Соболева в «Зените»

Юрий Семин высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«При таких переходах всегда все может показать только время. А то, что он больше месяца не тренируется вместе с командой, не должно сильно сказаться на состоянии его формы.
Потому что Соболев продолжал работать индивидуально в физическом плане. Он же не собирался заканчивать играть в футбол, а готовился продолжить карьеру в другом клубе», – заявил Семин.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «Р-Спорт»