Реакция Губерниева на трансфер Соболева в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Соболев пройдет через то, что было у Владимира Быстрова. Естественно, будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг.
Если он с этим справится и влюбит в себя болельщиков всей страны, то ему будет сопутствовать удача. У него должны быть по-настоящему железные яйца, чтобы парировать все внешние удары.
Сейчас «Зенит» немного в зоне турбулентности. Соболев поможет и себе, и команде. Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле. Если он покажет незаменимость для «Зенита», то и болельщики подтянутся.
Что касается его поведения, сейчас у Александра чистый лист. Он сам пишет эту картину», – сказал Губерниев.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: Спортс’’