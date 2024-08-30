Реакция Губерниева на трансфер Соболева в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Соболев пройдет через то, что было у Владимира Быстрова. Естественно, будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг.

Если он с этим справится и влюбит в себя болельщиков всей страны, то ему будет сопутствовать удача. У него должны быть по-настоящему железные яйца, чтобы парировать все внешние удары.

Сейчас «Зенит» немного в зоне турбулентности. Соболев поможет и себе, и команде. Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле. Если он покажет незаменимость для «Зенита», то и болельщики подтянутся.

Что касается его поведения, сейчас у Александра чистый лист. Он сам пишет эту картину», – сказал Губерниев.