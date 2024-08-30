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Реакция Губерниева на трансфер Соболева в «Зенит»

30 августа 2024, 20:08
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Соболев пройдет через то, что было у Владимира Быстрова. Естественно, будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг.

Если он с этим справится и влюбит в себя болельщиков всей страны, то ему будет сопутствовать удача. У него должны быть по-настоящему железные яйца, чтобы парировать все внешние удары.

Сейчас «Зенит» немного в зоне турбулентности. Соболев поможет и себе, и команде. Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле. Если он покажет незаменимость для «Зенита», то и болельщики подтянутся.

Что касается его поведения, сейчас у Александра чистый лист. Он сам пишет эту картину», – сказал Губерниев.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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slavа0508
1725039285
ГубошлЁп про губошлЁпа ..
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Админ ресурс
1725040115
Здоровья пожелаем собольку. Когда ненавидит и насмехается вся страна,а в питере половина за Спартак, здоровье очень пригодится
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timon2401
1725042023
"влюбит в себя болельшиков всей страны"))) совсем Дмитрий отупел..где болельщики, а где Зенит...ну максимум человека 4 и Боярский..глухое у губатого представление о стране
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FCSpartakM
1725045844
ну судя по тому, что у него с психикой траблы, то менталка там слабая. Это при том, что его еще и никто толком и не критиковал, освистывал и тд.
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Фердя
1725046830
Губерниев чем то похож на Соболева, такой же вечно жующий сопли и брызгающий слюной во все стороны!
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