Адиев: «Будет ли Черчесову сложно? Думаю, да»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев считает, что Станислав Черчесов столкнется с определенными трудностями на посту главного тренера сборной Казахстана.

– Будет ли Черчесову сложно? Думаю, да. Сложно, потому что сборная Казахстана находится в переходном моменте. Я это Станиславу Саламовичу говорил. Вчерашние лидеры уже на исходе. Новых нужно ждать и растить. Поэтому первые результаты, думаю, для него будут очень сложными.