Бояринцев – о форварде «Зенита»: «Он ни в чем не уступает Соболеву»

Экс-спартаковец Денис Бояринцев не понимает, зачем «Зенит» берет Александра Соболева при наличии в составе Ивана Сергеева.
«Мне кажется, у них схожая манеры игры, оба футболиста хорошо откликаются на фланговые передачи и забивают много мячей после таких комбинаций. Достаточно неплохо оба могут сыграть в подыгрыше, у них присутствует голевое чутье.
Это одноплановые игроки, хотя Соболев немного габаритнее. Сергеев прибавил в «Зените» в плане комбинационной игры, Соболеву, наверное, хватает и своих индивидуальных качеств, чтобы создать момент, но Ивану все же нужны партнеры, чтобы это сделать. Но в целом, это достаточно хорошие футболисты для РПЛ.
Очень сложно предположить, как они смогут взаимодействовать на поле, если Соболев все же перейдет в «Зенит». Не удивлюсь, если сине-бело-голубые в таком случае продадут Сергеева, хотя он ни в чем Александру не уступает, как мне кажется», – сказал Бояринцев.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.