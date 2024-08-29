Бояринцев – о форварде «Зенита»: «Он ни в чем не уступает Соболеву»

Экс-спартаковец Денис Бояринцев не понимает, зачем «Зенит» берет Александра Соболева при наличии в составе Ивана Сергеева.

«Мне кажется, у них схожая манеры игры, оба футболиста хорошо откликаются на фланговые передачи и забивают много мячей после таких комбинаций. Достаточно неплохо оба могут сыграть в подыгрыше, у них присутствует голевое чутье.

Это одноплановые игроки, хотя Соболев немного габаритнее. Сергеев прибавил в «Зените» в плане комбинационной игры, Соболеву, наверное, хватает и своих индивидуальных качеств, чтобы создать момент, но Ивану все же нужны партнеры, чтобы это сделать. Но в целом, это достаточно хорошие футболисты для РПЛ.

Очень сложно предположить, как они смогут взаимодействовать на поле, если Соболев все же перейдет в «Зенит». Не удивлюсь, если сине-бело-голубые в таком случае продадут Сергеева, хотя он ни в чем Александру не уступает, как мне кажется», – сказал Бояринцев.