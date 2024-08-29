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Семак высказался о беспобедной серии «Зенита»

29 августа 2024, 17:47
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 7-го тура РПЛ с «Пари НН» сказал о своей реакции на серию из трех игр подряд без побед.

– Согласно статистике, «Зенит» выглядит явным фаворитом перед субботним матчем с «Пари НН». Ожидаете ли вы закрытую игру со стороны соперника?

– Мы фавориты только на бумаге. На футбольное поле выходят люди, игроки. И тот, кто лучше, тот и побеждает. Поэтому не имеет значения, кто является фаворитом, кто не является, сколько команда бьет или атакует, контролирует мяч. Главное – кто сможет забить больше, тот и победит.

– Какое сейчас настроение в «Зените» после трех матчей подряд без побед? Приходится ли вам уделять особое внимание еще и психологической стороне вопроса?

– Нет, не приходится. Это футбол, сезон длинный. Будут и победы, и поражения, и ничейные серии. Как положительные, так и отрицательные результаты. Поэтому для нас важно работать, продолжать работать.

Мы хотим улучшать нашу игру и в этом направлении двигаемся. Посмотрим, насколько у нас получится. Естественно, мы все готовимся к каждому матчу, хотим в каждой игре побеждать.

– Сергей Богданович, не впервые в этом сезоне два выездных матча на одной неделе. Насколько на этом этапе у «Зенита» есть запас прочности, чтобы одинаково эффективно выступать в двух турнирах?

– Запаса прочности нет в этом отношении. Какие-то повреждения, микроповреждения и травмы не позволяют нам так, как хотелось бы, ротировать состав. Исходим из того, что есть для того, чтобы планомерно подходить и к одному, и к другому турниру.

Стараемся побеждать, пока и в чемпионате дела идут неплохо, и в Кубке. Значит, на данном отрезке команда хорошо работу проводит.

  • Петербургский клуб завершил ничьей в основное время три последних матча: с «Химками» в гостях (1:1), со «Спартаком» дома (0:0) – в РПЛ, с «Акроном» в гостях (1:1, по пенальти 4:5) – в Кубке России.
  • До этого клуб одержал 10 побед подряд с учетом прошлого сезона.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Семак Сергей
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1724943681
Серёжа щас все настроит)) Только пол Бразилии ещё привезите.
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BuenosArgentina
1724944134
Богданыч, нужно что то сделать, смотри уже второразрядные команды умудряются в ничью с нами сыграть хоть и с большим трудом, но все равно опасно, до чего мы так дойдем, днище за неимением талантов жмет прессингом , нужно мяч быстрее двигать , то есть намного, иначе куда мы докатимся ? Если кто то не хочет быстро двигаться убирайте из команды пусть едут в аренду
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...уефан
1724945668
...почему "беспобедная", читается мною, как "бесподобная"?)...
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Админ ресурс
1724947304
Это просто реальный уровень болотного нацпроекта, когда судейки не сильно нагло подмахивают зендиду
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erybov1965
1724954057
Я знаю рецепт для чемпионства Зенита.Скупить игроков основы всех своих конкурентов,а против оставшихся в этих клубах выставлять сборную бразильцев.А бразильцам выдать паспорта граждан РФ.Все, и команда станет народной, и по чемпионству всех обойдет,и конкуренции не будет.
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