Семак высказался о беспобедной серии «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 7-го тура РПЛ с «Пари НН» сказал о своей реакции на серию из трех игр подряд без побед.

– Согласно статистике, «Зенит» выглядит явным фаворитом перед субботним матчем с «Пари НН». Ожидаете ли вы закрытую игру со стороны соперника?

– Мы фавориты только на бумаге. На футбольное поле выходят люди, игроки. И тот, кто лучше, тот и побеждает. Поэтому не имеет значения, кто является фаворитом, кто не является, сколько команда бьет или атакует, контролирует мяч. Главное – кто сможет забить больше, тот и победит.

– Какое сейчас настроение в «Зените» после трех матчей подряд без побед? Приходится ли вам уделять особое внимание еще и психологической стороне вопроса?

– Нет, не приходится. Это футбол, сезон длинный. Будут и победы, и поражения, и ничейные серии. Как положительные, так и отрицательные результаты. Поэтому для нас важно работать, продолжать работать.

Мы хотим улучшать нашу игру и в этом направлении двигаемся. Посмотрим, насколько у нас получится. Естественно, мы все готовимся к каждому матчу, хотим в каждой игре побеждать.

– Сергей Богданович, не впервые в этом сезоне два выездных матча на одной неделе. Насколько на этом этапе у «Зенита» есть запас прочности, чтобы одинаково эффективно выступать в двух турнирах?

– Запаса прочности нет в этом отношении. Какие-то повреждения, микроповреждения и травмы не позволяют нам так, как хотелось бы, ротировать состав. Исходим из того, что есть для того, чтобы планомерно подходить и к одному, и к другому турниру.

Стараемся побеждать, пока и в чемпионате дела идут неплохо, и в Кубке. Значит, на данном отрезке команда хорошо работу проводит.