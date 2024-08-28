Комментатор «Матч ТВ» Шмельков отреагировал на обвинения в отключении света на матче «Факел» – «Рубин»

Артем Шмельков, комментатор «Матч ТВ», заверил, что не отключал свет на кубковом матче «Факел» – «Рубин» (0:2).

«Это смешно, что в такую ерунду поверило столько каналов и людей. Наш народ готов с легкостью поверить в любую чепуху. Такой кнопки на комментаторском пульте быть не может.

Все это была блестящая импровизация Владислава Будлянского, который впервые был основным комментатором. Все лавры нужно отправить ему, он – красавчик. Я только ему подыграл», – сказал Шмельков.