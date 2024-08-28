Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Комментатор «Матч ТВ» случайно обесточил весь стадион во время игры «Факел» – «Рубин»

    Комментатор «Матч ТВ» случайно обесточил весь стадион во время игры «Факел» – «Рубин»

    Во время кубкового матча «Факел»«Рубин» (0:2) произошел курьезный эпизод. В первом тайме выключился свет на всем стадионе.

    Виновным оказался комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков, работавший от бровки. На его пульте среди прочих находилась кнопка отключения света на стадионе. Журналист случайно ее нажал, и свет на всей арене погас.

    На время отключения арбитр прервал матч. Комментатор после этого сказал, что «больше так не будет».

    • Шмельков комментирует футбол более 15 лет.

    Скриншот трансляции «Матч Премьер»

    Новости по теме
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 10
    Кононов спровоцировал массовую потасовку во время кубкового матча «Торпедо»
    9 команд прошли в 5-й раунд Пути регионов Фонбет Кубка России 1
    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2024 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Avitaminoz
    1724835073
    Если это не рофл, то я хз. Странный пульт конечно. Там красной кнопки нет случайно? С подписью на Вашингтон.
    Ответить
    ...уефан
    1724835238
    ...шо за шнягу нам тут лепят?)
    Ответить
    vladik12
    1724835312
    А какой-нибудь "Кинжал" он куда-нибудь не запустил случайным нажатием кнопки?
    Ответить
    ivany4
    1724836778
    И тут за дураков держат общественность!! Кто-нибудь, когда-нибудь видел работающего комментатора У БРОВКИ за ПУЛЬТОМ?? Максимум, что у него есть, это кнопка отключения микрофона, или гарнитуры, если он в ней работает. Скорее всего режиссер или его зам, после употребления горячительного, и нажал эту пресловутую кнопку(рубильник)!!
    Ответить
    MazaiNN
    1724839327
    Нажми на кнопку - получишь результат И твоя мечта осуществится Нажми на кнопку, но что же ты не рад Тебе больше не к чему стремиться...
    Ответить
    mahan
    1724839596
    Зачем у комментаторов есть такая кнопка на пульте ? Бред какой то. Не особо в это вериться.
    Ответить
    rash1959
    1724840061
    Отключить сотню киловатт какой-то кнопкой ? Да ещё с пульта комментатора. Чушь какая то.
    Ответить
    Цугундeр
    1724842744
    Хорошо , хоть веерное отключение не пошло .. Надо бы его проверить..на чубатость .)
    Ответить
    Спартач80
    1724843027
    Горе-коментатор пошутил, журнашлюшки повелись...
    Ответить
    bset
    1724847757
    Хорошо, что в эту сторону ошибся. С другой стороны на его пульте была кнопка, запускающая ракеты на Америку
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+