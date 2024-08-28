Комментатор «Матч ТВ» случайно обесточил весь стадион во время игры «Факел» – «Рубин»

Во время кубкового матча «Факел» – «Рубин» (0:2) произошел курьезный эпизод. В первом тайме выключился свет на всем стадионе.

Виновным оказался комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков, работавший от бровки. На его пульте среди прочих находилась кнопка отключения света на стадионе. Журналист случайно ее нажал, и свет на всей арене погас.

На время отключения арбитр прервал матч. Комментатор после этого сказал, что «больше так не будет».

Шмельков комментирует футбол более 15 лет.

Скриншот трансляции «Матч Премьер»