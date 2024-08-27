Стало известно, какой клуб станет последним в карьере Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду всказался о сроках завершения карьеры.
«Не знаю, когда завершу карьеру – через два года или три... Но, вероятно, это случится здесь, в «Аль-Насре».
Я очень счастлив в этом клубе, чувствую себя хорошо в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», – сказал Роналду в интервью каналу NOW.
- Нынешний контракт португальца с «Аль-Насром» истекает следующим летом.
- 39-летний форвард в этом сезоне провел за команду 3 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X