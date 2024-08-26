Экс-менеджер «Спартака» дал совет Соболеву

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев посоветовал Александру Соболеву сменить команду.

По его мнению, нападающий пригодился бы «Крыльям Советов».

«Искать варианты в Европе Соболеву сложно. Трансферное окно подходит к закрытию, а так быстро найти вариант – проблематично. Это серьeзная работа.

Скорее всего, будет какой-то промежуточный клуб. Отношения его со «Спартаком не складываются, он отстранeн от тренировочного процесса. Это говорит о том, что команда на него не рассчитывает. А игрок должен набирать.

Мне кажется, что возможен вариант с «Крыльями Советов», поскольку команда нуждается в центральном нападающем.

Смогут ли они договориться в финансовом плане? Ведь «Крылья» в этом смысле ограничены. Будет всe зависеть и от позиции «Спартака», пойдут они на компенсационные условия или нет», – заявил Кузьмичeв.