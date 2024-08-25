Круговой ответил, какой город красивее – Петербург или Москва

Защитник ЦСКА Данил Круговой сравнил Санкт-Петербург и Москву.

– Привык к Москве. Еще, конечно, идет адаптация к городу, но уже более-менее понятно, что надо делать здесь, ха-ха.

– Что самое непривычное?

– Вставать в 7 утра. В Питере я не вставал так рано.

– Чем вообще отличается Москва от Петербурга?

– Мы в центре мало бываем – в основном находимся за городом, поэтому еще не заметил. Один раз ездили в центр – красиво и понравилось. Надеюсь, будет свободное время и съездим еще.

– Где более красиво?

– Без обид, но в Питере.