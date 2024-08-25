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  • Круговой ответил, какой город красивее – Петербург или Москва

Круговой ответил, какой город красивее – Петербург или Москва

25 августа 2024, 12:30
11

Защитник ЦСКА Данил Круговой сравнил Санкт-Петербург и Москву.

– Привык к Москве. Еще, конечно, идет адаптация к городу, но уже более-менее понятно, что надо делать здесь, ха-ха.

– Что самое непривычное?

– Вставать в 7 утра. В Питере я не вставал так рано.

– Чем вообще отличается Москва от Петербурга?

– Мы в центре мало бываем – в основном находимся за городом, поэтому еще не заметил. Один раз ездили в центр – красиво и понравилось. Надеюсь, будет свободное время и съездим еще.

– Где более красиво?

– Без обид, но в Питере.

  • Круговой – уроженец Гатчины.
  • Он воспитанник системы «Зенита».
  • Игрок в ЦСКА с июня.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил
Комментарии (11)
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DVOK68
1724580470
Поживешь подольше — увидишь побольше)
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vvv123
1724581571
Круговой неудачный воспитанник системы «Зенита».
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anatolich72
1724582555
Глупый вопрос. Каждый город хорош по своему Тутаев тоже красив.
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Админ ресурс
1724590208
Очередной воспитанник зынида с позором изгнан из болотного клупа, предварительно пол года мариновали в дубле. Ленингадский фонад больше ценит угольков, чем своих местных
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Шустик
1724614068
Разве масквабад город? Это караван-сарай!!!!
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