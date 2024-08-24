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У Семака есть вопросы к судейству в матче со «Спартаком»

24 августа 2024, 23:02
30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейский вопрос после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

– Как отреагировали на решение арбитра не давать вторую желтую карточку Мартинсу?

– Конечно, мне непонятно. Если игрок хватает руками Клаудиньо на нашей части поля, то это желтая карточка. Если игрок специально хватает мяч руками, то это не желтая карточка. Я не буду комментировать. Много мелких решений, которые было сложно понять.

Выводы ЭСК – это отдельный вид искусства, которые можно пересматривать бесконечно, при этом ничего не понимая.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (30)
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Админ ресурс
1724530228
симак жалуется на судейство)))) грустный клоун
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PAREVG.
1724533081
В питере - НЫТЬ
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FCSpartakM
1724534540
"Много мелких решений, которые было сложно понять."- да, согласен. Только трактовались в одну сторону. И Мартинс мяч руками взял, потому что Мешок такое свистит как штрафной каждый раз б()мжам, а тут, оказывается, играть можно. Эракович наиграл на 4 желтых, последняя вообще на грани красной. Отбили почти Рябчуку. Посадили одну команду, которая большую часть матча атаковала на желтые и фолы. Ужасное однобокое судейство, которое вытащило б*мжам ничью
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konnikifow
1724535325
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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СвинкаСправедливости
1724538339
Что-что, простите? Это он ещё не доволен судейством?
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russkiisergei
1724559718
главный вопрос к судейству от Семака: Почему, нам не дали пенальти? штуки три!!!
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k611
1724568133
Судейством всегда какая то сторона будет недовольна
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zigbert
1724568797
А когда у Семака не было вопросов к судьям? Такое происходит во всех неудачных матчах Зенита. К слову Мешков провел на удивление качественный матч, без грубых ошибок. А ведь этот арбитр частенько выносил свои решения не в пользу Спартака.
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Каратель помойников
1724580071
Помойники при каждом контакте так эффективно падали,судья при каждом таком падении должен ставить 10 баллов за артистизм
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