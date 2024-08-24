У Семака есть вопросы к судейству в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейский вопрос после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

Матч в поле обслуживал Виталий Мешков.

– Как отреагировали на решение арбитра не давать вторую желтую карточку Мартинсу?

– Конечно, мне непонятно. Если игрок хватает руками Клаудиньо на нашей части поля, то это желтая карточка. Если игрок специально хватает мяч руками, то это не желтая карточка. Я не буду комментировать. Много мелких решений, которые было сложно понять.

Выводы ЭСК – это отдельный вид искусства, которые можно пересматривать бесконечно, при этом ничего не понимая.