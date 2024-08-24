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Реакция Аршавина на ничью «Зенита» и «Спартака»

24 августа 2024, 20:12
7

Бывший зенитовец Андрей Аршавин отреагировал на ничью команды против «Спартака» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Спартак» должен больше на ничью сетовать. Потому что они играли в большинстве. У них игра удалась, были моменты. Игра смотрелась, не было того, чтобы одна команда чего‑то выжидала. Было интересно.

То, что «Спартак» действовал чуть получше, вылилось в удаление Страхини Эраковича. Хотя до этого он был чуть ли не лучшим игроком матча.

А потом «Спартак» на минут 10–15 если не испугался, то отдал инициативу сопернику. Дал «Зениту» очухаться. Если бы они сохранили свой напор, то, скорее всего, дожали бы», – сказал Аршавин.

  • «Спартак» не выигрывает в Петербурге в РПЛ с 2012 года.
  • Это был 1-й визит Деяна Станковича на «Газпром Арену».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Динамо» Мх.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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VVM1964
1724519657
Переобулся - молодец !!! )
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timon2401
1724519770
а так 3-0 ... эх, Андрюха)))
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ivany4
1724520747
И этот петрушка кричал, что у них золотые медали прибиты на воротах?!?!?! Иди смеши народ дальше и не лезь с прогнозами!!!
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Plyash
1724521761
Сейчас главное,что Спартак практически нашёл свою игру,молодцы ребята.Очки при такой игре обязательно придут,ведь турнир только начался.
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rash1959
1724522426
"Трешку" толстых х.ев проглотил аршавка
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