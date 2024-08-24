Реакция Аршавина на ничью «Зенита» и «Спартака»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин отреагировал на ничью команды против «Спартака» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Спартак» должен больше на ничью сетовать. Потому что они играли в большинстве. У них игра удалась, были моменты. Игра смотрелась, не было того, чтобы одна команда чего‑то выжидала. Было интересно.

То, что «Спартак» действовал чуть получше, вылилось в удаление Страхини Эраковича. Хотя до этого он был чуть ли не лучшим игроком матча.

А потом «Спартак» на минут 10–15 если не испугался, то отдал инициативу сопернику. Дал «Зениту» очухаться. Если бы они сохранили свой напор, то, скорее всего, дожали бы», – сказал Аршавин.

«Спартак» не выигрывает в Петербурге в РПЛ с 2012 года.

Это был 1-й визит Деяна Станковича на «Газпром Арену».

Следующий соперник «Спартака» – «Динамо» Мх.

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