Карпин: «Думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему сентябрьские товарищеские матчи национальной команды пройдут за пределами РФ.

«Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам? Если бы была хоть малейшая возможность сыграть в России, мы бы ей воспользовались.

Все хотели сыграть в России. Но лучше играть, чем не играть. Другие варианты? Были, но еще хуже. Например, Шри-Ланка, Бутан.

В мире в сентябре 38 сборных, которые, в принципе, могут сыграть. Естественно, они уровня не Франции.

Если бы не было игр вообще, мы бы сейчас вообще ни о чем не говорили. Говорили бы: «Как так можно, почему не нашли соперника». Для вас все плохо. То что есть, нашли и слава богу», – сказал Карпин.