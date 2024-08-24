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Карпин: «Думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?»

24 августа 2024, 12:48
27

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему сентябрьские товарищеские матчи национальной команды пройдут за пределами РФ.

«Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам? Если бы была хоть малейшая возможность сыграть в России, мы бы ей воспользовались.

Все хотели сыграть в России. Но лучше играть, чем не играть. Другие варианты? Были, но еще хуже. Например, Шри-Ланка, Бутан.

В мире в сентябре 38 сборных, которые, в принципе, могут сыграть. Естественно, они уровня не Франции.

Если бы не было игр вообще, мы бы сейчас вообще ни о чем не говорили. Говорили бы: «Как так можно, почему не нашли соперника». Для вас все плохо. То что есть, нашли и слава богу», – сказал Карпин.

  • Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом.
  • Матчи состоятся 5 и 7 сентября.
  • Сборная отстранена от международных соревнований на протяжении 2,5 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Таиланд Карпин Валерий
Комментарии (27)
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JIEGEHDA
1724493314
Да чем такие матчи проводить лучше вообще не проводить . Ну вот нафиг смотреть это унылое мячекатание. ? Пользы по факту никому . Лишь игроков лишний раз нагружать . Пусть отдохнут от игры от травм .
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Mirak92
1724496733
Да хоть со школой #3 Смотреть не буду
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MazaiNN
1724498308
,,Другие варианты? Были, но еще хуже.,, )))
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rash1959
1724499323
Лучше собрали бы две команды, и скатали междусобойчик. И весь "расширенный" состав на виду.
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rash1959
1724499385
Только перелет туда-сюда всю душу вынет.
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NewLife
1724499631
Эх, кудрявый, надо было с женой посоветоваться, тогда бы выбрали Мальдивы или Бали))
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