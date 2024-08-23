Булыкин назвал количество голов, которое «Спартак» в состоянии забить «Зениту»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Нас ждет очень интересное дерби двух столиц. «Спартак» сейчас на ходу и много забивает. «Зенит» немного ослаблен, но у них есть те, кем можно заменить эти потери. У них все-таки два состава с очень хорошими футболистами.

Даже с небольшими кадровыми проблемами «Зенит» представляет грозную силу. Но в этой игре нет фаворита. Все будет зависеть от реализации моментов. Недавно мы видели «Динамо», которое могло добиться положительного результата в Санкт-Петербурге, но не забили пенальти. У «Спартака» хорошие шансы сыграть ярко в атаке.

Думаю, мяча два «Спартак» способен забить. Скорее всего, в этом матче будет ничья 2:2 или 1:1. Это самый реальный исход этой встречи. Точно не будет 0:0», – сказал Булыкин.