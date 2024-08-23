«Динамо» предлагало Шунину провести прощальный матч

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем бывшего голкипера команды Антона Шунина.

«Да, он может вернуться, недавно с ним на эту тему говорили. Есть разные предложения, в том числе в спортивной школе. Но он сказал, что, может, еще поиграет где-то годик, если такие предложения поступят. А так это динамовец с 17 лет. Место, конечно, в структуре «Динамо» ему предлагается.

Мы даже предлагали Антону прощальный матч сыграть, когда к нам сербы приезжали, но он говорит: «Давайте я еще посмотрю». Сделали великолепный раздел на сайте «Динамо», посвященный Антону, – мы своих людей не забываем», – сказал Степашин.